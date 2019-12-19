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19 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

КАЗАНЬ, 19 дек — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили уфимский «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Матч в Казани завершился со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Голы у победителей забили Виктор Тихонов (25-я минута) и Джастин Азеведо (36-я). В составе уфимцев отличился Тему Хартикайнен (25-я).

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«Ак Барс» набрал 58 очков и остался лидером сводной таблицы КХЛ, «Салават Юлаев» с 45 очками идет пятым в Восточной конференции.

«Ак Барс» в следующем матче сыграет дома с новосибирской «Сибирью», а «Салават Юлаев» на выезде встретится с омским «Авангардом». Игры пройдут 21 декабря.

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Ак Барс
2:1
0:0, 2:1, 0:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 1719.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Дворец спорта, 3567 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновНиколай Цулыгин
Вратари
Адам РейдеборнЮха Метсола
1-й период
03:58Михаил Пашнин
13:22Альберт Яруллин
16:58Мэтт Фрэттин
16:58Теему Хартикайнен
18:29Павел Коледов
2-й период
22:49Павел Коледов
24:12Виктор Тихонов(Микаэль Викстранд, Джастин Азеведо)
24:41Теему Хартикайнен
27:04Михаил Глухов
29:33Эмиль Галимов
29:33Владимир Жарков
29:33Владимир Жарков
35:20Джастин Азеведо(Альберт Яруллин)
3-й период
45:59Григорий Панин
46:09Никита Дыняк
46:09Артем Сергеев
48:09Никита Дыняк
Статистика
15Штрафное время19
5Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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