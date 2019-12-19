«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Матч в Казани завершился со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Голы у победителей забили Виктор Тихонов (25-я минута) и Джастин Азеведо (36-я). В составе уфимцев отличился Тему Хартикайнен (25-я).

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_66b8ea1c1ac2e902fcdbad3be0975dc0_hd/q662905/3628a3720a47463b7e86e8a19a1a8aa5/4732459215?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ак Барс» набрал 58 очков и остался лидером сводной таблицы КХЛ, «Салават Юлаев» с 45 очками идет пятым в Восточной конференции.

«Ак Барс» в следующем матче сыграет дома с новосибирской «Сибирью», а «Салават Юлаев» на выезде встретится с омским «Авангардом». Игры пройдут 21 декабря.