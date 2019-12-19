«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ
КАЗАНЬ, 19 дек — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили уфимский «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ.
КАЗАНЬ, 19 дек — РИА Новости. Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили уфимский «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ.
Матч в Казани завершился со счетом 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Голы у победителей забили Виктор Тихонов (25-я минута) и Джастин Азеведо (36-я). В составе уфимцев отличился Тему Хартикайнен (25-я).
«Ак Барс» набрал 58 очков и остался лидером сводной таблицы КХЛ, «Салават Юлаев» с 45 очками идет пятым в Восточной конференции.
«Ак Барс» в следующем матче сыграет дома с новосибирской «Сибирью», а «Салават Юлаев» на выезде встретится с омским «Авангардом». Игры пройдут 21 декабря.
|Дмитрий Квартальнов
|Николай Цулыгин
|Адам Рейдеборн
|Юха Метсола
|03:58
|Михаил Пашнин
|13:22
|Альберт Яруллин
|16:58
|Мэтт Фрэттин
|16:58
|Теему Хартикайнен
|18:29
|Павел Коледов
|22:49
|Павел Коледов
|24:12
|Виктор Тихонов(Микаэль Викстранд, Джастин Азеведо)
|24:41
|Теему Хартикайнен
|27:04
|Михаил Глухов
|29:33
|Эмиль Галимов
|29:33
|Владимир Жарков
|29:33
|Владимир Жарков
|35:20
|Джастин Азеведо(Альберт Яруллин)
|45:59
|Григорий Панин
|46:09
|Никита Дыняк
|46:09
|Артем Сергеев
|48:09
|Никита Дыняк
|15
|Штрафное время
|19
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)