Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
19.12
СКА
ЦСКА
01
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
19.12
Ак Барс
Салават Юлаев
21
Хоккей. КХЛ
19.12
Авангард
Сибирь
31
Хоккей. КХЛ
19.12
Витязь
Динамо Р
10
Хоккей. КХЛ
19.12
ХК Динамо
Северсталь
81
Хоккей. КХЛ
19.12
Йокерит
Локомотив
Б
45
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
19.12
Автомобилист
Нефтехимик
43
Хоккей. КХЛ
19.12
Трактор
Амур
Б
23
Все события
Фоторепортажи
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
19 декабря, источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» в серии буллитов победил «Йокерит» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» в серии буллитов одолел финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Хельсинки, завершилась со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе ярославского клуба дубль оформил Павел Кудрявцев (4-я и 31-я минуты), также шайбы забросили Максим Афанасьев (33-я) и Магнус Пяярви-Свенссон (50-я). У финской команды отличились Марко Анттила (13-я), Брайан О’Нилл (20-я), Микко Лехтонен (35-я) и Петер Регин (43-я).

Победный буллит в серии послематчевых бросков забил Денис Алексеев.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Йокерит», уступив ярославскому клубу, прервал пятиматчевую победную серию. «Локомотив» одержал третью победу подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Йокерит
4:5Б
2:1, 1:2, 1:1, 0:0
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 1719.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 8059 зрителей
Главные тренеры
Лаури МарьямякиМайк Пелино
Вратари
Янис Калниньш(Антти Ниеми)Илья Коновалов
1-й период
03:29Павел Кудрявцев
12:12Марко Анттила(Виктор Лев, Сами Леписто)
15:02Марко Анттила
19:55Брайан О`Нилл(Йессе Йоэнсуу)
2-й период
28:19Хенри Иконен
30:16Павел Кудрявцев(Егор Аверин, Стаффан Крунвалль)
32:09Максим Афанасьев(Егор Аверин, Стефан Да Коста)
34:39Микко II Лехтонен(Хенри Иконен, Вели-Матти Савинайнен)
3-й период
40:58Павел Кудрявцев
42:49Петер Регин(Йессе Йоэнсуу, Алекс Грант)
49:11Магнус Пяярви-Свенссон(Максим I Осипов)
52:01Йессе Йоэнсуу
57:23Стефан Да Коста
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Денис Алексеев(Локомотив)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жулин дал совет Тутберидзе на фоне скандала в фигурном катании
Горячий лед: российские хоккеистки разделись для новогоднего календаря
«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА
Как Слуцкий изменит «Рубин»
«Наши лыжи готовят четверо. У Норвегии — 11». Что с биатлоном РФ
«Ман Сити» просит у «Арсенала» 2 миллиона фунтов за тренера
Биатлон или водные лыжи? Спринт прошел в экстремальных условиях
Жена вратаря «Ростова» сфотографировалась топлес (фото)
Аршавин заснул во втором тайме матча «Барселона» — «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь