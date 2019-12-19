«Локомотив» в серии буллитов победил «Йокерит» в матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Хельсинки, завершилась со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе ярославского клуба дубль оформил Павел Кудрявцев (4-я и 31-я минуты), также шайбы забросили Максим Афанасьев (33-я) и Магнус Пяярви-Свенссон (50-я). У финской команды отличились Марко Анттила (13-я), Брайан О’Нилл (20-я), Микко Лехтонен (35-я) и Петер Регин (43-я).