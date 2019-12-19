«Локомотив» в серии буллитов победил «Йокерит» в матче КХЛ
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» в серии буллитов одолел финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» в серии буллитов одолел финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Хельсинки, завершилась со счетом 5:4 (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. В составе ярославского клуба дубль оформил Павел Кудрявцев (4-я и 31-я минуты), также шайбы забросили Максим Афанасьев (33-я) и Магнус
Победный буллит в серии послематчевых бросков забил Денис Алексеев.
«Йокерит», уступив ярославскому клубу, прервал пятиматчевую победную серию. «Локомотив» одержал третью победу подряд.
|Лаури Марьямяки
|Майк Пелино
|Янис Калниньш(Антти Ниеми)
|Илья Коновалов
|03:29
|Павел Кудрявцев
|12:12
|Марко Анттила(Виктор Лев, Сами Леписто)
|15:02
|Марко Анттила
|19:55
|Брайан О`Нилл(Йессе Йоэнсуу)
|28:19
|Хенри Иконен
|30:16
|Павел Кудрявцев(Егор Аверин, Стаффан Крунвалль)
|32:09
|Максим Афанасьев(Егор Аверин, Стефан Да Коста)
|34:39
|Микко II Лехтонен(Хенри Иконен, Вели-Матти Савинайнен)
|40:58
|Павел Кудрявцев
|42:49
|Петер Регин(Йессе Йоэнсуу, Алекс Грант)
|49:11
|Магнус Пяярви-Свенссон(Максим I Осипов)
|52:01
|Йессе Йоэнсуу
|57:23
|Стефан Да Коста
|победный бросок: Денис Алексеев(Локомотив)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)