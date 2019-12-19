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19 декабря, источник: Советский спорт

«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА

Матч армейцев на футбольном стадионе, собравший 61810 зрителей, завершился в пользу москвичей (1:0). ЦСКА прервал победную серию СКА (12 игр) и отвоевал лидерство в Западной конференции.

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ЗАГИТОВА В КРАСНОМ НА РАЗОГРЕВЕ

Фигуристка Алина Загитова никуда не ушла. Олимпийская чемпионка вышла на лед «Газпром Арены». На разогрев «Русской классики». Шайба и клюшка ей не чужды, ведь ее папа — известный в недалеком прошлом хоккеист, а ныне тренер.

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А год назад перед матчем этих же соперников на том же месте гремел живой концерт. Соперники проводили раскатку под «Рюмку водки». Не поймите превратно — под шлягер Григория Лепса.

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— Было прикольно, мне очень понравилось, — поделился воспоминаниями форвард ЦСКА и сборной России Павел Карнаухов, который в прошлое воскресенье здесь же обыгрывал финнов на Кубке Первого канала (2:0).

Забил, правда, не он, а его партнер Антон Слепышев, причем оба гола. А год назад «Русскую классику» выиграл ЦСКА — 4:1. Карнаухов же отметился заброшенной шайбой год назад и подрался. Повергнув на лед своего соперника Виктора Тихонова борцовским приемом.

На символическое вбрасывание пригласили, понятное дело, Загитову. Она появилась в красном джерси с 17-м номером. У гостей вышел капитан Никита Нестеров, хотя ждали Кирилла Капризова, с которым фигуристка общается в социальных сетях.

Хозяева вышли в нетрадиционной форме — черной с красными фрагментами и белыми номерами. Они и вязаные шапочки той же расцветки на раскатке использовали.

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«ГИМН ВЕЛИКОМУ ГОРОДУ»

Не обошлось без сюрприза и при исполнении гимнов. Гимн-то, конечно, один — российский, это ведь не «зеленое дерби» между Казанью и Уфой, где играют три — еще татарский и башкирский. В Питере запустили, причем в первую очередь, «Гимн Великому городу» из балета Глиэра «Медный всадник». Интересно, как это согласуется с регламентом? Несколько лет назад бдительные судьи записали в протоколе ретро-матча «Спартака», что вместо гимна России сыграли гимн Советского Союза.

Москвичи приехали на «Русскую классику» из Риги с победой над местным «Динамо» 4:1. А Максим Мамин — с хет-триком. Ему в столице Латвии даже кепку с трибун бросили. Сборники в том матче участия (за исключением вратаря Ларса Юханссона) не принимали и присоединились к команде уже в городе на Неве. На лед вышли 9 свежих игроков, включая вратаря Илью Сорокина.

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Пост номер один у хозяев занял Магнус Хелльберг, которого после трех пропущенных шайб в предыдущем матче с «Северсталью» отправили на лавку. Тренеры СКА тем самым подчеркнули, что по-прежнему доверяют шведу. Алексей Кудашов ведь заявил, что сохранит всех легионеров, коих после перехода из «Витязя» Миро Аалтонена стало целых семь.

Набирающего форму после травмы Артема Швеца-Рогового заменил фактурный Александр Дергачев. Мускулы на такой площадке нужнее скорости и маневренности.

ЦСКА оставил вне заявки новичка Марио Кемпе, швед, как известно, оказался шестым иностранцем в ростере красно-синих. Что-то не так и с кадровым капитаном Сергеем Андроновым. А шведского вратаря Ларса Юханссона, переигравшего на Кубке Первого канала сразу всех, раздели в запас.

У СКА вышел защитник-олимпионик Артем Зуб, залечивший повреждение, но отсутствовал носивший нашивку «С» на свитере Сергей Плотников.

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Его готов был заменить… Андрей Аршавин, смотревший классику в джерси СКА с «десяткой» на спине. Или Владимир Быстров.

Источник: РИА "Новости"

ПРИВЕТ ПИТЕРУ ОТ КАЛИНИНА

Болельщики не устают задавать вопрос:

— Почему классику проводят под крышей, а не на свежем воздухе?

— Все из-за капризной погоды, — отвечает вице-президент СКА Роман Ротенберг, напомнив про первый Матч звезд КХЛ, который сыграли на Красной площади. Тогда за ночь снегопад засыпал коробку, ее расчищали едва ли не вручную.

Что же касается игры, то в первом периоде активничали москвичи. При минимуме опасных моментов запомнился в перекладину Линдена Вея. Звон металла стих через минуту. Во второй 20-минутке стало веселее. Андрей Светлаков не сумел перехитрить Хелльберга, выйдя с ним один на один. Тут же Александр Барабанов, выведенный на козырную позицию Владимиром Ткачевым, проверил на прочность стойку ворот.

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Защитник москвичей Михаил Науменков, обычно успешно противостоящий СКА, засадил в номер капитану Евгению Кетову. Судьи дружно вскинули руку. Но поиграть в большинстве хозяевам помешал Дергачев, вступившись за партнера. Получилось обоюдное удаление. А Кетову заштопали раненую бровь, и он вернулся на лед.

Время бежало, матч стал напоминать эль-класико «Барселона» — «Реал», завершившийся накануне на «Камп Ноу» весьма скучной сухой ничьей.

На последней минуте перед вторым перерывом Иван Телегин попал в крестовину. А в третьем хозяевам стали удаваться атаки с ходу. Они прибрали шайбу к клюшкам и… пропустили. Трехходовку с участием Карнаухова и Слепышева завершил Сергей Каланин, которого позапрошлым летом обменяли в ЦСКА из СКА на Андрея Кузьменко.

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Последний, успешно сыграв на Кубке Первого канала, не сумел продлить свою результативную серию, растянувшуюся на десять матчей.

Судьи подарили хозяевам большинство, удалив на ровном месте защитника Артема Блажиевского. Но Аалтонен не забил с точки, с которой поразил ворота Калинин.

За полминуты до сирены в штрафной бокс отправился Карнаухов, перерубивший клюшку Йоонаса Кемппайнена. Удаление бесспорное. Но почему судьи закрыли глаза на аналогичный фол на Богдане Киселевиче?

Гости отстояли ворота и победу. Сорокин засушил пятый «сухарь».

Домрачев Владислав

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СКА
0:1
0:0, 0:0, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1719.12.2019, 20:00 (МСК UTC+3)"Газпром Арена", 61810 зрителей
Главные тренеры
Алексей КудашовИгорь Никитин
Вратари
Магнус ХелльбергИлья Сорокин
2-й период
28:10Александр Дергачев
28:10Михаил Науменков
3-й период
49:07Сергей Калинин(Павел Карнаухов, Антон Слепышев)
54:00Артем Блажиевский
59:24Павел Карнаухов
Статистика
2Штрафное время6
2Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
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