«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА
Матч армейцев на футбольном стадионе, собравший 61810 зрителей, завершился в пользу москвичей (1:0). ЦСКА прервал победную серию СКА (12 игр) и отвоевал лидерство в Западной конференции.
Матч армейцев на футбольном стадионе, собравший 61810 зрителей, завершился в пользу москвичей (1:0). ЦСКА прервал победную серию СКА (12 игр) и отвоевал лидерство в Западной конференции.
Фигуристка Алина Загитова никуда не ушла. Олимпийская чемпионка вышла на лед «Газпром Арены». На разогрев «Русской классики». Шайба и клюшка ей не чужды, ведь ее папа — известный в недалеком прошлом хоккеист, а ныне тренер.
А год назад перед матчем этих же соперников на том же месте гремел живой концерт. Соперники проводили раскатку под «Рюмку водки». Не поймите превратно — под шлягер Григория Лепса.
— Было прикольно, мне очень понравилось, — поделился воспоминаниями форвард ЦСКА и сборной России Павел Карнаухов, который в прошлое воскресенье здесь же обыгрывал финнов на Кубке Первого канала (2:0).
Забил, правда, не он, а его партнер Антон Слепышев, причем оба гола. А год назад «Русскую классику» выиграл ЦСКА — 4:1. Карнаухов же отметился заброшенной шайбой год назад и подрался. Повергнув на лед своего соперника Виктора Тихонова борцовским приемом.
На символическое вбрасывание пригласили, понятное дело, Загитову. Она появилась в красном джерси с 17-м номером. У гостей вышел капитан Никита Нестеров, хотя ждали Кирилла Капризова, с которым фигуристка общается в социальных сетях.
Хозяева вышли в нетрадиционной форме — черной с красными фрагментами и белыми номерами. Они и вязаные шапочки той же расцветки на раскатке использовали.
Не обошлось без сюрприза и при исполнении гимнов.
Москвичи приехали на «Русскую классику» из Риги с победой над местным «Динамо» 4:1. А Максим Мамин — с
Пост номер один у хозяев занял Магнус Хелльберг, которого после трех пропущенных шайб в предыдущем матче с «Северсталью» отправили на лавку. Тренеры СКА тем самым подчеркнули, что
Набирающего форму после травмы Артема
У СКА вышел
Его готов был заменить… Андрей Аршавин, смотревший классику в джерси СКА с «десяткой» на спине. Или Владимир Быстров.
Болельщики не устают задавать вопрос:
— Почему классику проводят под крышей, а не на свежем воздухе?
— Все
Что же касается игры, то в первом периоде активничали москвичи. При минимуме опасных моментов запомнился в перекладину Линдена Вея. Звон металла стих через минуту. Во второй 20-минутке стало веселее. Андрей Светлаков не сумел перехитрить Хелльберга, выйдя с ним один на один. Тут же Александр Барабанов, выведенный на козырную позицию Владимиром Ткачевым, проверил на прочность стойку ворот.
Защитник москвичей Михаил Науменков, обычно успешно противостоящий СКА, засадил в номер капитану Евгению Кетову. Судьи дружно вскинули руку. Но поиграть в большинстве хозяевам помешал Дергачев, вступившись за партнера. Получилось обоюдное удаление. А Кетову заштопали раненую бровь, и он вернулся на лед.
Время бежало, матч стал напоминать
На последней минуте перед вторым перерывом Иван Телегин попал в крестовину. А в третьем хозяевам стали удаваться атаки с ходу. Они прибрали шайбу к клюшкам и… пропустили. Трехходовку с участием Карнаухова и Слепышева завершил Сергей Каланин, которого позапрошлым летом обменяли в ЦСКА из СКА на Андрея Кузьменко.
Последний, успешно сыграв на Кубке Первого канала, не сумел продлить свою результативную серию, растянувшуюся на десять матчей.
Судьи подарили хозяевам большинство, удалив на ровном месте защитника Артема Блажиевского. Но Аалтонен не забил с точки, с которой поразил ворота Калинин.
За полминуты до сирены в штрафной бокс отправился Карнаухов, перерубивший клюшку Йоонаса Кемппайнена. Удаление бесспорное. Но почему судьи закрыли глаза на аналогичный фол на Богдане Киселевиче?
Гости отстояли ворота и победу. Сорокин засушил пятый «сухарь».
Домрачев Владислав
|Алексей Кудашов
|Игорь Никитин
|Магнус Хелльберг
|Илья Сорокин
|28:10
|Александр Дергачев
|28:10
|Михаил Науменков
|49:07
|Сергей Калинин(Павел Карнаухов, Антон Слепышев)
|54:00
|Артем Блажиевский
|59:24
|Павел Карнаухов
|2
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)