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16:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист «Автомобилиста» Вишневский расторг контракт с клубом

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Защитник Иван Вишневский покинул екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вишневский пополнил «Автомобилист» в прошлом сезоне, сыграл за клуб 77 матчей, набрав 32 очка (4 гола + 28 результативных передач).

«Наш клуб расстается с Иваном Вишневским. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон, которое не предусматривает выплат каких-либо компенсаций», — говорится в сообщении.

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