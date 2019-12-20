Хоккеист «Автомобилиста» Вишневский расторг контракт с клубом
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Защитник Иван Вишневский покинул екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Защитник Иван Вишневский покинул екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист», сообщается на официальном сайте команды.
Вишневский пополнил «Автомобилист» в прошлом сезоне, сыграл за клуб 77 матчей, набрав 32 очка (4 гола + 28 результативных передач).
«Наш клуб расстается с Иваном Вишневским. Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон, которое не предусматривает выплат