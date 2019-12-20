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16:10 (мск), источник: БЕЛТА

Шведский вратарь Юнас Энрот покинул «Динамо-Минск»

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский голкипер Юнас Энрот покинул минское «Динамо». Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Такая информация размещена на официальном сайте «зубров», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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«Нам непросто далось это решение, — отметил генеральный директор белорусского клуба в КХЛ Дмитрий Басков. — Мы благодарны Юнасу за большой отрезок истории клуба, связанный с его выступлением, но сейчас нам хотелось бы двигаться дальше. В ближайшей перспективе планируем больше игровой практики дать белорусским вратарям. Александр Осипков постепенно восстанавливается после травмы, в расположение команды вернулся из “молодежки” Никита Толопило. Впереди минский чемпионат мира 2021 года, и вопрос о том, кто будет защищать ворота нашей сборной, открыт».

Шведский голкипер провел 134 матча в стане «зубров» с коэффициентом надежности 2,51 и 91,2% отраженных бросков, переписав несколько клубных рекордов, в том числе по количеству матчей среди голкиперов (134), побед среди голкиперов (39) и продолжительности сухой серии (166:07). Он признавался голкипером недели КХЛ в октябре 2017 года. В сезонах 2017/18 и 2018/19 был назван лучшим игроком «Динамо» по версии болельщиков. В текущем сезоне Юнас Энрот участвовал в 30 матчах (89,1%), дважды сыграл на ноль, а также отдал две голевые передачи.

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