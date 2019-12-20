Шведский вратарь Юнас Энрот покинул «Динамо-Минск»

«Нам непросто далось это решение, — отметил генеральный директор белорусского клуба в КХЛ Дмитрий Басков. — Мы благодарны Юнасу за большой отрезок истории клуба, связанный с его выступлением, но сейчас нам хотелось бы двигаться дальше. В ближайшей перспективе планируем больше игровой практики дать белорусским вратарям. Александр Осипков постепенно восстанавливается после травмы, в расположение команды вернулся из “молодежки” Никита Толопило. Впереди минский чемпионат мира 2021 года, и вопрос о том, кто будет защищать ворота нашей сборной, открыт».