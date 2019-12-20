Стали известны имена главных тренеров на Матче звезд КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

Матч звезд состоится 18 и 19 января в Москве.

Никитин в третий раз подряд стал тренером дивизиона Тарасова, Хартли второй год подряд возглавит дивизион Чернышева.

«Это результат работы всей нашей команды — тренерского и спортивного штабов. Я не думаю, что это лично моя заслуга, — заявил Никитин. — Прошлые Матчи звезд запомнились тем, что ребята там переключались и отдыхали. Было много позитивных моментов, встреч со старыми друзьями. Хоккей — это не только работа, но и радость. В моей команде Грецкий? Уэйн? (Смеется) Выбор сделан, и его нужно принять. Я думаю, неправильно будет уделять очень много внимания этому. Если он приедет, то мы его примем в свою хоккейную семью».

Для Кудашова это будет третий Матч звезд КХЛ. Квартальнов возвращается на Матч звезд спустя три года.