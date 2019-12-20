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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стали известны имена главных тренеров на Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Алексей Кудашов (СКА), Игорь Никитин (ЦСКА), Дмитрий Квартальнов («Ак Барс») и Боб Хартли («Авангард») будут главными тренерами команд дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева соответственно на Матче звезд КХЛ-2020, сообщается на сайте лиги.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч звезд состоится 18 и 19 января в Москве.

Никитин в третий раз подряд стал тренером дивизиона Тарасова, Хартли второй год подряд возглавит дивизион Чернышева.

«Это результат работы всей нашей команды — тренерского и спортивного штабов. Я не думаю, что это лично моя заслуга, — заявил Никитин. — Прошлые Матчи звезд запомнились тем, что ребята там переключались и отдыхали. Было много позитивных моментов, встреч со старыми друзьями. Хоккей — это не только работа, но и радость. В моей команде Грецкий? Уэйн? (Смеется) Выбор сделан, и его нужно принять. Я думаю, неправильно будет уделять очень много внимания этому. Если он приедет, то мы его примем в свою хоккейную семью».

Для Кудашова это будет третий Матч звезд КХЛ. Квартальнов возвращается на Матч звезд спустя три года.

«Конечно, это приятно, но я считаю, что есть очень много достойных специалистов, которые могут туда поехать, — отметил Квартальнов. — Мне остается только с радостью принять это приглашение. Это очень большая честь и оценка нашей работы, но сезон в разгаре, еще многое нужно сделать».

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