Стали известны имена главных тренеров на Матче звезд КХЛ

Матч звезд состоится 18 и 19 января в Москве.
Никитин в третий раз подряд стал тренером дивизиона Тарасова, Хартли второй год подряд возглавит дивизион Чернышева.
«Это результат работы всей нашей команды — тренерского и спортивного штабов. Я не думаю, что это лично моя заслуга, — заявил Никитин. — Прошлые Матчи звезд запомнились тем, что ребята там переключались и отдыхали. Было много позитивных моментов, встреч со старыми друзьями. Хоккей — это не только работа, но и радость. В моей команде Грецкий? Уэйн? (Смеется) Выбор сделан, и его нужно принять. Я думаю, неправильно будет уделять очень много внимания этому. Если он приедет, то мы его примем в свою хоккейную семью».
Для Кудашова это будет третий Матч звезд КХЛ. Квартальнов возвращается на Матч звезд спустя три года.
«Конечно, это приятно, но я считаю, что есть очень много достойных специалистов, которые могут туда поехать, — отметил Квартальнов. — Мне остается только с радостью принять это приглашение. Это очень большая честь и оценка нашей работы, но сезон в разгаре, еще многое нужно сделать».