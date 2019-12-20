«Барыс» одержал волевую победу над «Витязем» и выиграл четвертый подряд матч в КХЛ

Игра регулярного чемпионата прошла в подмосковном Подольске и завершилась со счетом 5:2.

В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве. На 14-й минуте «Витязь» вышел вперед после шайб Якуба Ержабека, но «Барыс» ответил на это голом Корбэна Найта на 19-й.

Второй период остался полностью за гостями. Вперед «Барыс» вышел на 26-й минуте после шайбы Кертиса Волка, а на 33-й Линус Виделль провел третий гол. После этого «Витязь» заменил вратаря Илью Ежова, но вышедший Игорь Сапрыкин недолго был сухим — его на 40-й минуте размочил Дмитрий Шевченко.

Третий период получился не таким результативным. На 49-й минуте Святослав Гребенщиков сократил отставание «Витязя», но на 54-й Виделль оформил дубль и установил окончательный счет.

Отметим, что в прошедшем матче четыре очка набрал Найт, три — Виделль, два — Волк, а по одному — Шевченко, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников и Дастин Бойд.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд. Казахстанский клуб имеет в своем активе 50 очков и занимает третье место в Восточной конференции, а «Витязь», набравший 47 баллов в 39 играх, идет пятым на «Западе».