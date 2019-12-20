«Барыс» одержал волевую победу над «Витязем» и выиграл четвертый подряд матч в КХЛ
Казахстанский «Барыс» победил российский «Витязь» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» победил российский «Витязь» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра регулярного чемпионата прошла в подмосковном Подольске и завершилась со счетом 5:2.
В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве. На 14-й минуте «Витязь» вышел вперед после шайб Якуба Ержабека, но «Барыс» ответил на это голом Корбэна Найта на 19-й.
Второй период остался полностью за гостями. Вперед «Барыс» вышел на 26-й минуте после шайбы Кертиса Волка, а на 33-й Линус Виделль провел третий гол. После этого «Витязь» заменил вратаря Илью Ежова, но вышедший Игорь Сапрыкин недолго был сухим — его на 40-й минуте размочил Дмитрий Шевченко.
Третий период получился не таким результативным. На 49-й минуте Святослав Гребенщиков сократил отставание «Витязя», но на 54-й Виделль оформил дубль и установил окончательный счет.
Отметим, что в прошедшем матче четыре очка набрал Найт, три — Виделль, два — Волк, а по одному — Шевченко, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников и Дастин Бойд.
Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд. Казахстанский клуб имеет в своем активе 50 очков и занимает третье место в Восточной конференции, а «Витязь», набравший 47 баллов в 39 играх, идет пятым на «Западе».
В следующем матче «Барыс» 22 декабря в Москве в 22:30 по времени
|Михаил Кравец
|Андрей Скабелка
|Илья Ежов(Игорь Сапрыкин)
|Хенрик Карлссон
|00:46
|Леонид Метальников
|10:18
|Илья Шинкевич
|11:48
|Аркадий Шестаков
|12:44
|Атте Охтамаа
|13:55
|Якуб Ержабек(Алексей Бывальцев, Вилле Лаюнен)
|15:18
|Святослав Гребенщиков
|18:00
|Вилле Лаюнен
|18:13
|Корбан Найт(Даррен Дитц, Линус Виделль)
|24:50
|Кертис Валк(Алексей Маклюков, Корбан Найт)
|32:31
|Линус Виделль(Леонид Метальников, Корбан Найт)
|33:17
|Якуб Ержабек
|39:11
|Дмитрий Шевченко(Дастин Бойд, Джесси Блэкер)
|44:31
|Павел Варфоломеев
|48:44
|Святослав Гребенщиков(Александр Евсеенков)
|49:02
|Аркадий Шестаков
|53:13
|Линус Виделль(Кертис Валк, Корбан Найт)
|58:58
|Игорь Головков
|58:58
|Дмитрий Шевченко
|12
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Адам Кика(Чехия)