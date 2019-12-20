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22:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» одержал волевую победу над «Витязем» и выиграл четвертый подряд матч в КХЛ

Казахстанский «Барыс» победил российский «Витязь» в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра регулярного чемпионата прошла в подмосковном Подольске и завершилась со счетом 5:2.

В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве. На 14-й минуте «Витязь» вышел вперед после шайб Якуба Ержабека, но «Барыс» ответил на это голом Корбэна Найта на 19-й.

Второй период остался полностью за гостями. Вперед «Барыс» вышел на 26-й минуте после шайбы Кертиса Волка, а на 33-й Линус Виделль провел третий гол. После этого «Витязь» заменил вратаря Илью Ежова, но вышедший Игорь Сапрыкин недолго был сухим — его на 40-й минуте размочил Дмитрий Шевченко.

Третий период получился не таким результативным. На 49-й минуте Святослав Гребенщиков сократил отставание «Витязя», но на 54-й Виделль оформил дубль и установил окончательный счет.

Отметим, что в прошедшем матче четыре очка набрал Найт, три — Виделль, два — Волк, а по одному — Шевченко, Даррен Диц, Алексей Маклюков, Леонид Метальников и Дастин Бойд.

Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд. Казахстанский клуб имеет в своем активе 50 очков и занимает третье место в Восточной конференции, а «Витязь», набравший 47 баллов в 39 играх, идет пятым на «Западе».

В следующем матче «Барыс» 22 декабря в Москве в 22:30 по времени Нур-Султана встретится со «Спартаком».

Витязь
2:5
1:1, 0:3, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1720.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 2631 зритель
Главные тренеры
Михаил КравецАндрей Скабелка
Вратари
Илья Ежов(Игорь Сапрыкин)Хенрик Карлссон
1-й период
00:46Леонид Метальников
10:18Илья Шинкевич
11:48Аркадий Шестаков
12:44Атте Охтамаа
13:55Якуб Ержабек(Алексей Бывальцев, Вилле Лаюнен)
15:18Святослав Гребенщиков
18:00Вилле Лаюнен
18:13Корбан Найт(Даррен Дитц, Линус Виделль)
2-й период
24:50Кертис Валк(Алексей Маклюков, Корбан Найт)
32:31Линус Виделль(Леонид Метальников, Корбан Найт)
33:17Якуб Ержабек
39:11Дмитрий Шевченко(Дастин Бойд, Джесси Блэкер)
3-й период
44:31Павел Варфоломеев
48:44Святослав Гребенщиков(Александр Евсеенков)
49:02Аркадий Шестаков
53:13Линус Виделль(Кертис Валк, Корбан Найт)
58:58Игорь Головков
58:58Дмитрий Шевченко
Статистика
12Штрафное время10
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяАдам Кика(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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