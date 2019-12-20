Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Барыс
25
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сочи
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
21.12
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21.12
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.12
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
21.12
Эдмонтон Ойлерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
21.12
Адмирал
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
21.12
Куньлунь
Торпедо
Все события
Фоторепортажи
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
22:17 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил «Сочи» в КХЛ, забросив четыре шайбы в третьем периоде

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 5:4 в овертайме обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 8203 зрителей.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» шайбы забросили Ансель Галимов (44-я минута), Аким Тришин (49), Денис Кокарев (53), Яков Рылов (57), победный гол за 22 секунды до конца овертайма забил Дмитрий Вишневский. У «Сочи» отличились Денис Мосалев (6), Мальте Стрёмвалль (34, 56) и Андрей Алтыбармакян (39). На 3-й минуте встречи арбитр удалил до конца игры защитника «Спартака» Максима Гончарова за блокировку.

Перед игрой символическое вбрасывание произвела победительница Открытого чемпионата Франции по теннису 2004 года Анастасия Мыскина.

«Спартак» сумел отыграть отставание в три шайбы, забросив четыре шайбы в течение третьего периода, всего в заключительной трети матча команды забросили пять шайб. После второго периода московский клуб уступал со счетом 0:3 и произвел замену голкипера, вместо Юлиуса Гудачека место в воротах занял Никита Беспалов.

«Спартак» поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 38 матчах. «Сочи» идет девятым, имея в активе 37 очков после 39 встреч. В следующем матче подопечные Олега Знарка на домашней площадке сыграют с «Барысом» из Нур-Султана, «Сочи» на выезде встретится с московским «Динамо». Обе встречи пройдут 22 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

В параллельном матче подольский «Витязь» на своем льду уступил «Барысу» со счетом 2:5. Нападающий «Витязя» Евгений Артюхин провел 400-й матч в КХЛ, набрав в них 99 (45 шайб + 54 голевые передачи) очков.

Читайте также
Сколько будут играть Мозякин и Кошечкин, как Кузнецов оставался в КХЛ
Во время загрузки произошла ошибка.
8 декабря© Ньюстюб
Спартак
5:4ОТ
0:1, 0:2, 4:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 1720.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 8203 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокАлександр Андриевский
Вратари
Юлиус Гудачек(Никита Беспалов)Илья Проскуряков
1-й период
02:49Максим Гончаров
02:49Максим Гончаров
05:24Командный штраф
05:57Денис Мосалев(Дмитрий Лугин, Юрий Александров)
2-й период
27:34Командный штраф
33:15Мальте Стремвалль(Андрей Алтыбармакян, Роберт Росен)
38:55Андрей Алтыбармакян(Морган Эллис)
3-й период
43:01Ансель Галимов(Патрик Херсли, Яков Рылов)
48:49Аким Тришин(Денис Кокарев, Илья Аркалов)
50:27Константин Климонтов
52:50Денис Кокарев
55:04Мальте Стремвалль(Андрей Алтыбармакян, Морган Эллис)
56:27Яков Рылов(Илья Зубов, Каспарс Даугавиньш)
Овертайм
63:06Роберт Росен
64:38Дмитрий Вишневский(Патрик Херсли)
Статистика
27Штрафное время6
3Игра в большинстве2
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Россиянка стала четвертой в спринте на этапе КМ по биатлону
Назначен новый главный тренер лондонского «Арсенала»
За российским форвардом «Торонто» открыли охоту другие клубы НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Хиддинк возвращается в ПСВ
Гол в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
13-летняя российская фигуристка стала чемпионкой Украины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь