Скабелка разобрал четвертую подряд победу «Барыса» и назвал героя матча
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Его слова приводит официальный сайт столичного клуба.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Его слова приводит официальный сайт столичного клуба.
Встреча прошла в подмосковном Подольске и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. \
Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд.
«Всегда непросто играть в Подольске, сильная команда. Несмотря на то, что “Витязь” вчера играл, первую половину первого периода они были свежее, быстрее, не очень хорошо мы начали, к середине первого периода удалось выровнять игру, достаточно быстро сравняли. Второй период нам удался по счету, по качеству игры, но, а в третьем периоде качество ушло, были ошибки. У “Витязя” в третьем периоде было больше моментов, но Хенрик помог нам оставаться в игре. Мы довольны победой на выезде, готовимся к следующей игре», — сказал Скабелка.
|Михаил Кравец
|Андрей Скабелка
|Илья Ежов(Игорь Сапрыкин)
|Хенрик Карлссон
|00:46
|Леонид Метальников
|10:18
|Илья Шинкевич
|11:48
|Аркадий Шестаков
|12:44
|Атте Охтамаа
|13:55
|Якуб Ержабек(Вилле Лаюнен, Алексей Бывальцев)
|15:18
|Святослав Гребенщиков
|18:00
|Вилле Лаюнен
|18:13
|Корбан Найт(Даррен Дитц, Линус Виделль)
|24:50
|Кертис Валк(Корбан Найт, Алексей Маклюков)
|32:31
|Линус Виделль(Корбан Найт, Леонид Метальников)
|33:17
|Якуб Ержабек
|39:11
|Дмитрий Шевченко(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
|44:31
|Павел Варфоломеев
|48:44
|Святослав Гребенщиков(Александр Евсеенков)
|49:02
|Аркадий Шестаков
|53:13
|Линус Виделль(Корбан Найт, Кертис Валк)
|58:58
|Игорь Головков
|58:58
|Дмитрий Шевченко
|12
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Адам Кика(Чехия)