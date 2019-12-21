Скабелка разобрал четвертую подряд победу «Барыса» и назвал героя матча

«Всегда непросто играть в Подольске, сильная команда. Несмотря на то, что “Витязь” вчера играл, первую половину первого периода они были свежее, быстрее, не очень хорошо мы начали, к середине первого периода удалось выровнять игру, достаточно быстро сравняли. Второй период нам удался по счету, по качеству игры, но, а в третьем периоде качество ушло, были ошибки. У “Витязя” в третьем периоде было больше моментов, но Хенрик помог нам оставаться в игре. Мы довольны победой на выезде, готовимся к следующей игре», — сказал Скабелка.