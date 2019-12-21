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11:18 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка разобрал четвертую подряд победу «Барыса» и назвал героя матча

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Его слова приводит официальный сайт столичного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в подмосковном Подольске и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. \

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Для «Барыса» эта победа стала четвертой подряд.

«Всегда непросто играть в Подольске, сильная команда. Несмотря на то, что “Витязь” вчера играл, первую половину первого периода они были свежее, быстрее, не очень хорошо мы начали, к середине первого периода удалось выровнять игру, достаточно быстро сравняли. Второй период нам удался по счету, по качеству игры, но, а в третьем периоде качество ушло, были ошибки. У “Витязя” в третьем периоде было больше моментов, но Хенрик помог нам оставаться в игре. Мы довольны победой на выезде, готовимся к следующей игре», — сказал Скабелка.

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Витязь
2:5
1:1, 0:3, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1720.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь", 2631 зритель
Главные тренеры
Михаил КравецАндрей Скабелка
Вратари
Илья Ежов(Игорь Сапрыкин)Хенрик Карлссон
1-й период
00:46Леонид Метальников
10:18Илья Шинкевич
11:48Аркадий Шестаков
12:44Атте Охтамаа
13:55Якуб Ержабек(Вилле Лаюнен, Алексей Бывальцев)
15:18Святослав Гребенщиков
18:00Вилле Лаюнен
18:13Корбан Найт(Даррен Дитц, Линус Виделль)
2-й период
24:50Кертис Валк(Корбан Найт, Алексей Маклюков)
32:31Линус Виделль(Корбан Найт, Леонид Метальников)
33:17Якуб Ержабек
39:11Дмитрий Шевченко(Джесси Блэкер, Дастин Бойд)
3-й период
44:31Павел Варфоломеев
48:44Святослав Гребенщиков(Александр Евсеенков)
49:02Аркадий Шестаков
53:13Линус Виделль(Корбан Найт, Кертис Валк)
58:58Игорь Головков
58:58Дмитрий Шевченко
Статистика
12Штрафное время10
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяАдам Кика(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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