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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Барыса» по конференции подписал канадского нападающего из НХЛ

«Куньлунь Ред Стар» заключил до конца сезона контракт с нападающим Хантером Шинкаруком, сообщает пресс-служба КХЛ в твиттере.

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Источник: РИА "Новости"

Нынешний сезон канадский форвард начинал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Шарлотт Чекерс». В 20 матчах регулярного чемпионата он забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-1».

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» выбрал Шинкарука на драфте-2013 под общим 24-м номером. На его счету 15 матчей в НХЛ в составе «Ванкувера» и «Калгари Флэймз». Канадец забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-7».

«Куньлунь» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Столичный «Барыс» идет третьим на «Востоке».

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