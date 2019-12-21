Соперник «Барыса» по конференции подписал канадского нападающего из НХЛ
«Куньлунь Ред Стар» заключил до конца сезона контракт с нападающим Хантером Шинкаруком, сообщает
«Куньлунь Ред Стар» заключил до конца сезона контракт с нападающим Хантером Шинкаруком, сообщает
Нынешний сезон канадский форвард начинал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Шарлотт Чекерс». В 20 матчах регулярного чемпионата он забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи при показателе полезности «-1».
Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» выбрал Шинкарука на драфте-2013 под общим 24-м номером. На его счету 15 матчей в НХЛ в составе «Ванкувера» и «Калгари Флэймз». Канадец забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-7».
«Куньлунь» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Столичный «Барыс» идет третьим на «Востоке».