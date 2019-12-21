Минское «Динамо» с крупным счетом проиграло «Адмиралу», потерпев девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Адмирал — Динамо-Минск — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1).

Владивосток. 21 декабря. «Фетисов Арена», 4 322 зрителя.

«Адмирал»: Красоткин (Трушков); Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев; Мищенко — Осипов, Пилипенко — Петров — Бутузов; Козловский — Угольников, Глазачев-К — Мерескин — Воронин; Бобряшов — Желдаков, Лисин — Дробин — Коннов.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов, 40:01); Граньяни — Еременко, А. Костицын — Спунер — Принс; Морроу — Знахаренко, Павлович — Ковыршин — Пулккинен; Майоне — Евенко, Дроздов — Паре — Демков; Готовец — П. Денисов, Мартынов — Китаров — Стефанович.

Голы: 1:0 — 13:47 Альмквист (Юнг, Бакош), ГБ, 2:0 — 24:09 Юнг (Бакош), ГМ, 3:0 — 30:12 Бутузов (Пилипенко), 4:0 — 35:00 Бакош (Альмквист, Вихарев), 5:0 — 38:21 Дробин (Мерескин, Красоткин), 5:1 — 47:48 Ковыршин (А. Костицын).

Броски: 31−34.

Вбрасывания: 37−33.

Штраф: 8−4.

Хозяева ледовой площадки с начала матча принялись атаковать владения голкипера «зубров» Дэнни Тэйлора. Минчане ничего не могли противопоставить своим оппонентам. На 14-й минуте защитник «Адмирала» Адам Альмквист удачно реализовал большинство и открыл счет.

Во второй двадцатиминутке динамовцы неудачно попытались реализовать большинство, потеряв шайбу, чем воспользовались их соперники. На 25-й минуте поединка нападающий Маркус Юнг увеличил преимущество своей команды. В середине периода его поддержали одноклубники Владимир Бутузов и Мартин Бакош, которые довели счет до крупного — 4:0. А за пару минут до второго перерыва нападающий «Адмирала» Алексей Дробин забросил пятую шайбу.

В третьем периоде скорости у хоккеистов обеих команд заметно упали. Минчане пытались играть на контратаках. На 48-й минуте противостояния форвард гостей Евгений Ковыршин прорвался к воротам соперников и точным броском «размочил» счет — 1:5. До конца игры цифры на табло больше не менялись.