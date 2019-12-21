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13:35 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» с крупным счетом проиграло «Адмиралу», потерпев девятое поражение подряд в чемпионате КХЛ

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» проиграли в гостевом матче чемпионата КХЛ «Адмиралу» из Владивостока со счетом 1:5. Для «зубров» это девятое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Адмирал — Динамо-Минск — 5:1 (1:0, 4:0, 0:1).

Владивосток. 21 декабря. «Фетисов Арена», 4 322 зрителя.

«Адмирал»: Красоткин (Трушков); Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Вихарев; Мищенко — Осипов, Пилипенко — Петров — Бутузов; Козловский — Угольников, Глазачев-К — Мерескин — Воронин; Бобряшов — Желдаков, Лисин — Дробин — Коннов.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов, 40:01); Граньяни — Еременко, А. Костицын — Спунер — Принс; Морроу — Знахаренко, Павлович — Ковыршин — Пулккинен; Майоне — Евенко, Дроздов — Паре — Демков; Готовец — П. Денисов, Мартынов — Китаров — Стефанович.

Голы: 1:0 — 13:47 Альмквист (Юнг, Бакош), ГБ, 2:0 — 24:09 Юнг (Бакош), ГМ, 3:0 — 30:12 Бутузов (Пилипенко), 4:0 — 35:00 Бакош (Альмквист, Вихарев), 5:0 — 38:21 Дробин (Мерескин, Красоткин), 5:1 — 47:48 Ковыршин (А. Костицын).

Броски: 31−34.

Вбрасывания: 37−33.

Штраф: 8−4.

Хозяева ледовой площадки с начала матча принялись атаковать владения голкипера «зубров» Дэнни Тэйлора. Минчане ничего не могли противопоставить своим оппонентам. На 14-й минуте защитник «Адмирала» Адам Альмквист удачно реализовал большинство и открыл счет.

Во второй двадцатиминутке динамовцы неудачно попытались реализовать большинство, потеряв шайбу, чем воспользовались их соперники. На 25-й минуте поединка нападающий Маркус Юнг увеличил преимущество своей команды. В середине периода его поддержали одноклубники Владимир Бутузов и Мартин Бакош, которые довели счет до крупного — 4:0. А за пару минут до второго перерыва нападающий «Адмирала» Алексей Дробин забросил пятую шайбу.

В третьем периоде скорости у хоккеистов обеих команд заметно упали. Минчане пытались играть на контратаках. На 48-й минуте противостояния форвард гостей Евгений Ковыршин прорвался к воротам соперников и точным броском «размочил» счет — 1:5. До конца игры цифры на табло больше не менялись.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 23 декабря в гостях у хабаровского «Амура».

Адмирал
5:1
1:0, 4:0, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 1721.12.2019, 10:00 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей СветловКрэйг Вудкрофт
Вратари
Антон КрасоткинДэнни Тэйлор(Михаил Карнаухов)
1-й период
10:52Кирилл Воронин
12:46Командный штраф
13:47Адам Альмквист(Мартин Бакош, Маркус Юнг)
17:49Александр Китаров
2-й период
23:46Алексей Дробин
24:09Маркус Юнг(Мартин Бакош)
30:12Владимир Бутузов(Кирилл Пилипенко)
35:00Мартин Бакош(Адам Альмквист, Денис Вихарев)
38:21Алексей Дробин(Антон Красоткин, Александр Мерескин)
3-й период
47:48Евгений Ковыршин(Андрей Костицын, Райан Спунер)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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