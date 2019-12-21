Тренер «Адмирала»: Олкинуора сломал руку в матче с минским «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Адмирал» — «Динамо» прошла в субботу во Владивостоке и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. О травме финского голкипера было объявлено в четверг, на восстановление ему может потребоваться до шести недель. В отсутствие Олкинуоры ворота «Адмирала» защищал Антон Красоткин, который отразил в матче 33 броска в створ из 34.

«Юхо сломал руку. Был на сборах с командой Финляндии, на тренировке ударился о борт. 4 недели теперь с гипсом будет ходить. Надеюсь, затем быстро войдет в строй. Антон сегодня очень хорошо вошел в игру, держал нас в игре. Соперник неплохо играл, в быстрый хоккей, создавал хорошие моменты. Антон нас где-то выручил, а полевые игроки реализовали свои моменты», — приводит слова Светлова официальный сайт «Адмирала».

«В целом, игра мне понравилась. Обе команды играли в быстрый, хороший активный хоккей. Нам сегодня было важно после двух поражений на выезде показать хорошую игру. Ребята собрались, создали много моментов, хорошо их реализовали. Хочу особо отметить Алексея Дробина, который забил первый гол в КХЛ», — добавил тренер, комментируя ход игры.

Тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, в свою очередь, отметил, что в целом его команда смотрелась в матче неплохо, несмотря на длительный перелет и итоговый счет.