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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Адмирала»: Олкинуора сломал руку в матче с минским «Динамо»

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора, выбывший из-за травмы до конца января, получил в расположении сборной Финляндии перелом руки, поэтому около месяца будет ходить с гипсом, сообщил после матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» главный тренер владивостокской команды Сергей Светлов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Адмирал» — «Динамо» прошла в субботу во Владивостоке и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. О травме финского голкипера было объявлено в четверг, на восстановление ему может потребоваться до шести недель. В отсутствие Олкинуоры ворота «Адмирала» защищал Антон Красоткин, который отразил в матче 33 броска в створ из 34.

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«Юхо сломал руку. Был на сборах с командой Финляндии, на тренировке ударился о борт. 4 недели теперь с гипсом будет ходить. Надеюсь, затем быстро войдет в строй. Антон сегодня очень хорошо вошел в игру, держал нас в игре. Соперник неплохо играл, в быстрый хоккей, создавал хорошие моменты. Антон нас где-то выручил, а полевые игроки реализовали свои моменты», — приводит слова Светлова официальный сайт «Адмирала».

«В целом, игра мне понравилась. Обе команды играли в быстрый, хороший активный хоккей. Нам сегодня было важно после двух поражений на выезде показать хорошую игру. Ребята собрались, создали много моментов, хорошо их реализовали. Хочу особо отметить Алексея Дробина, который забил первый гол в КХЛ», — добавил тренер, комментируя ход игры.

Тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт, в свою очередь, отметил, что в целом его команда смотрелась в матче неплохо, несмотря на длительный перелет и итоговый счет.

«В первом периоде мы сыграли неплохо, старались нейтрализовать команду-оппонента. Я считаю, что мы неплохо справились со своей задачей для команды, которая проделала такой путь сюда. Но, тем не менее, не смогли справиться с большинством оппонента. Во втором периоде, к сожалению, начали допускать ошибки, который нельзя допускать в игре с такой командой, как “Адмирал”, которая очень быстро переводит шайбу из обороны в атаку. В третьем периоде, в целом, я думаю, что мы смогли показать свой уровень игры. Но уже слишком поздно было догонять по счету», — сказал Вудкрофт.

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