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15:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массовое побоище в Китае. Канадцы из «Куньлуня» мстили «Торпедо» за жестокий разгром

Главный агрессор КХЛ Гарет Хант тоже поучаствовал.

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Источник: РИА "Новости"

Матч «Куньлунь» — «Торпедо», проходивший в Пекине, вышел невероятно ярким, эмоциональным и зрелищным — как с точки зрения голов, так и драк. До 53-й минуты 2888 зрителей, которые собрались на «Шоуган Арене» (такова официальная статистика), правда, могли только огорчаться — гости вели в счете 6:2. И, возможно, игра так и закончилось бы тихо и мирно, но защитник «Торпедо» Георгий Мишарин мощно приложил в борт форварда «Куньлуня» Брэндона Дефацио.

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И тут началось! Игроки «Куньлуня» решили отомстить — особенно усердствовал тот самый Дефацио, а также нападающий Брэндон Мэги. Началась массовая драка, в который пытался принять участие даже вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек. В итоге было наказано девять хоккеистов, тот самый Мэги получил 2+5+10 (как зачинщик драки плюс дисциплинарный штраф), а виновник происшествия Мишарин с трудом выбрался из-под пытавшихся отомстить ему хоккеистов китайского клуба. Он, кстати, удален не был — судьи посчитали хит законным.

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Через две минуты «Торпедо» забросило седьмую шайбу, установив окончательный счет матча — 7:2. Но «Куньлунь» не собирался останавливаться.

А как иначе, если в команде есть главный агрессор КХЛ Гарет Хант? В моменте первой драки его не было на льду, так что у него явно чесались кулаки. Хант набросился на форварда «Торпедо» Джордана Шредера и, наверное, избил бы его, но короткое побоище остановили судьи, которые разняли и других хоккеистов, бросившихся к месту событий. Хант получил 5+10+20 и отправился отдыхать.

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Но и это было на все. «Торпедо» спокойно разыгрывало пятиминутное большинстве, когда еще один канадец из «Куньлуня» — нападающий Лукас Локхарт — жестким приемом опрокинул 18-летнего Дениса Почивалова через секунду после того, как юниор бросил по воротам. Молодой хоккеист упал на лед и долгое время не мог подняться. Локхарт получил 5+20.

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Всего команды заработали 138 минут штрафа — 91 на счету «Куньлуня», 47 — у «Торпедо».

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Куньлунь
2:7
2:1, 0:4, 0:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1721.12.2019, 10:00 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2888 зрителей
Главные тренеры
Курт ФрэйзерДэвид Немировски
Вратари
Джереми Смит(Шимон Грубец)Андерс Линдбек
1-й период
04:28Джордан Шредер(Тай Рэтти)
04:39Станислав Бочаров
04:53Брэндон Йип
10:39Денис Осипов(Спенсер Фу, Тайлер Вонг)
17:25Сергей Зборовский
2-й период
20:42Станислав Бочаров(Антон Шенфельд, Джордан Шредер)
20:54Даниил Ильин(Данил Веряев, Станислав Бочаров)
22:07Пол Щехура(Сергей Гончарук, Георгий Мишарин)
24:38Денис Осипов
27:13Денис Осипов
28:17Денис Баранцев(Пол Щехура, Даниил Ильин)
37:29Гарет Хант
3-й период
40:00Кирилл Ураков
41:26Чарльз Геноуэй
50:26Тревор Мерфи
50:49Джордан Шредер(Чарльз Геноуэй, Тай Рэтти)
52:34Брэндон Дефацио
52:34Тревор Мерфи
52:34Брэндон Мэги
52:34Итан Уэрек
52:34Андерс Линдбек
52:34Станислав Бочаров
52:34Даниил Ильин
52:34Михаил Орлов
52:34Денис Баранцев
54:10Кирилл Ураков(Данил Веряев, Виктор Шахворостов)
54:10Брэндон Мэги
55:38Гарет Хант
55:38Гарет Хант
58:17Лукас Локхарт
58:17Лукас Локхарт
59:10Брэндон Мэги
Овертайм
60:00Гарет Хант
Статистика
91Штрафное время47
3Игра в большинстве7
1Голы в большинстве3
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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