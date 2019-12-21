Массовое побоище в Китае. Канадцы из «Куньлуня» мстили «Торпедо» за жестокий разгром

Источник: РИА "Новости"

Матч «Куньлунь» — «Торпедо», проходивший в Пекине, вышел невероятно ярким, эмоциональным и зрелищным — как с точки зрения голов, так и драк. До 53-й минуты 2888 зрителей, которые собрались на «Шоуган Арене» (такова официальная статистика), правда, могли только огорчаться — гости вели в счете 6:2. И, возможно, игра так и закончилось бы тихо и мирно, но защитник «Торпедо» Георгий Мишарин мощно приложил в борт форварда «Куньлуня» Брэндона Дефацио.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_566796d2ec166afd2fb94b642e3fe1dc_hd/q663341/9aa50d27c96cb1e8bcd9bd896850bbf9/4732605965?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И тут началось! Игроки «Куньлуня» решили отомстить — особенно усердствовал тот самый Дефацио, а также нападающий Брэндон Мэги. Началась массовая драка, в который пытался принять участие даже вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек. В итоге было наказано девять хоккеистов, тот самый Мэги получил 2+5+10 (как зачинщик драки плюс дисциплинарный штраф), а виновник происшествия Мишарин с трудом выбрался из-под пытавшихся отомстить ему хоккеистов китайского клуба. Он, кстати, удален не был — судьи посчитали хит законным.

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Через две минуты «Торпедо» забросило седьмую шайбу, установив окончательный счет матча — 7:2. Но «Куньлунь» не собирался останавливаться.

А как иначе, если в команде есть главный агрессор КХЛ Гарет Хант? В моменте первой драки его не было на льду, так что у него явно чесались кулаки. Хант набросился на форварда «Торпедо» Джордана Шредера и, наверное, избил бы его, но короткое побоище остановили судьи, которые разняли и других хоккеистов, бросившихся к месту событий. Хант получил 5+10+20 и отправился отдыхать.

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Но и это было на все. «Торпедо» спокойно разыгрывало пятиминутное большинстве, когда еще один канадец из «Куньлуня» — нападающий Лукас Локхарт — жестким приемом опрокинул 18-летнего Дениса Почивалова через секунду после того, как юниор бросил по воротам. Молодой хоккеист упал на лед и долгое время не мог подняться. Локхарт получил 5+20.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_da8355f8aaf9018cc28a3521c0ba2251_hd/q663353/dfcdca9d02e7fba05a5534b8ed5d14f3/4732605927?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.