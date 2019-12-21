Массовое побоище в Китае. Канадцы из «Куньлуня» мстили «Торпедо» за жестокий разгром
Главный агрессор КХЛ Гарет Хант тоже поучаствовал.
Главный агрессор КХЛ Гарет Хант тоже поучаствовал.
Матч «Куньлунь» — «Торпедо», проходивший в Пекине, вышел невероятно ярким, эмоциональным и зрелищным — как с точки зрения голов, так и драк. До 53-й минуты 2888 зрителей, которые собрались на «Шоуган Арене» (такова официальная статистика), правда, могли только огорчаться — гости вели в счете 6:2. И, возможно, игра так и закончилось бы тихо и мирно, но защитник «Торпедо» Георгий Мишарин мощно приложил в борт форварда «Куньлуня» Брэндона Дефацио.
И тут началось! Игроки «Куньлуня» решили отомстить — особенно усердствовал тот самый Дефацио, а также нападающий Брэндон Мэги. Началась массовая драка, в который пытался принять участие даже вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек. В итоге было наказано девять хоккеистов, тот самый Мэги получил 2+5+10 (как зачинщик драки плюс дисциплинарный штраф), а виновник происшествия Мишарин с трудом выбрался
Через две минуты «Торпедо» забросило седьмую шайбу, установив окончательный счет матча — 7:2. Но «Куньлунь» не собирался останавливаться.
А как иначе, если в команде есть главный агрессор КХЛ Гарет Хант? В моменте первой драки его не было на льду, так что у него явно чесались кулаки. Хант набросился на форварда «Торпедо» Джордана Шредера и, наверное, избил бы его, но короткое побоище остановили судьи, которые разняли и других хоккеистов, бросившихся к месту событий. Хант получил 5+10+20 и отправился отдыхать.
Но и это было на все. «Торпедо» спокойно разыгрывало пятиминутное большинстве, когда еще один канадец из «Куньлуня» — нападающий Лукас Локхарт — жестким приемом опрокинул 18-летнего Дениса Почивалова через секунду после того, как юниор бросил по воротам. Молодой хоккеист упал на лед и долгое время не мог подняться. Локхарт получил 5+20.
Всего команды заработали 138 минут штрафа — 91 на счету «Куньлуня», 47 — у «Торпедо».
|Курт Фрэйзер
|Дэвид Немировски
|Джереми Смит(Шимон Грубец)
|Андерс Линдбек
|04:28
|Джордан Шредер(Тай Рэтти)
|04:39
|Станислав Бочаров
|04:53
|Брэндон Йип
|10:39
|Денис Осипов(Спенсер Фу, Тайлер Вонг)
|17:25
|Сергей Зборовский
|20:42
|Станислав Бочаров(Антон Шенфельд, Джордан Шредер)
|20:54
|Даниил Ильин(Данил Веряев, Станислав Бочаров)
|22:07
|Пол Щехура(Сергей Гончарук, Георгий Мишарин)
|24:38
|Денис Осипов
|27:13
|Денис Осипов
|28:17
|Денис Баранцев(Пол Щехура, Даниил Ильин)
|37:29
|Гарет Хант
|40:00
|Кирилл Ураков
|41:26
|Чарльз Геноуэй
|50:26
|Тревор Мерфи
|50:49
|Джордан Шредер(Чарльз Геноуэй, Тай Рэтти)
|52:34
|Брэндон Дефацио
|52:34
|Тревор Мерфи
|52:34
|Брэндон Мэги
|52:34
|Итан Уэрек
|52:34
|Андерс Линдбек
|52:34
|Станислав Бочаров
|52:34
|Даниил Ильин
|52:34
|Михаил Орлов
|52:34
|Денис Баранцев
|54:10
|Кирилл Ураков(Данил Веряев, Виктор Шахворостов)
|54:10
|Брэндон Мэги
|55:38
|Гарет Хант
|55:38
|Гарет Хант
|58:17
|Лукас Локхарт
|58:17
|Лукас Локхарт
|59:10
|Брэндон Мэги
|60:00
|Гарет Хант
|91
|Штрафное время
|47
|3
|Игра в большинстве
|7
|1
|Голы в большинстве
|3
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)