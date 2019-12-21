Рижское «Динамо» потерпело 7-е поражение подряд, уступив «Йокериту»
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» проиграли седьмой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив на выезде финскому «Йокериту».
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» проиграли седьмой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив на выезде финскому «Йокериту».
Встреча, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:0, 2:2). В составе «Йокерита» дубль оформил Брайан О’Нилл (8-я и 47-я минуты), еще по одной шайбе забросили Марко Анттила (10), Сами Леписте (11) и Хенри Иконен (51). У проигравших отличились Кирилл Слепец (4), Лаурис Дарзиньш (44) и Нериюс Алишаускас (54).
В следующем матче «Йокерит» 26 декабря сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».
|Лаури Марьямяки
|Гиртс Анкипанс
|Антти Ниеми
|Андрей Макаров(Я. Ворис, Я. Ворис, Я. Ворис, Я. Ворис)
|01:48
|Виталий Павлов
|03:26
|Кирилл Слепец(Лаурис Дарзиньш)
|07:28
|Брайан О`Нилл(Петер Регин, Микко II Лехтонен)
|09:42
|Марко Анттила(Алекс Грант, Ахти Оксанен)
|10:21
|Микелис Редлихс
|10:40
|Сами Леписто(Микко II Лехтонен, Петри Контиола)
|16:07
|Сами Леписто
|29:06
|Командный штраф
|42:15
|Давид Скленичка
|43:31
|Лаурис Дарзиньш(Картер Эштон, Александр Протапович)
|46:29
|Рихардс Маренис
|46:35
|Брайан О`Нилл(Петер Регин, Йессе Йоэнсуу)
|50:59
|Хенри Иконен(Алекс Грант, Микко II Лехтонен)
|53:32
|Нериюс Алишаускас
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Денис Бондарь(Россия, Магнитогорск)