Рижское «Динамо» потерпело 7-е поражение подряд, уступив «Йокериту»

Встреча, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:0, 2:2). В составе «Йокерита» дубль оформил Брайан О’Нилл (8-я и 47-я минуты), еще по одной шайбе забросили Марко Анттила (10), Сами Леписте (11) и Хенри Иконен (51). У проигравших отличились Кирилл Слепец (4), Лаурис Дарзиньш (44) и Нериюс Алишаускас (54).