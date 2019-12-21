Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Баффало Сэйбрз
Лос-Анджелес Кингз
11
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Йорк Айлендерс
Анахайм Дакс
23
Хоккей. НХЛ
22.12
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
22.12
Бостон Брюинз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22.12
Торонто Мэйпл Ливз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
22.12
Оттава Сенаторз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
22.12
Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
22.12
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
22.12
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
Сибирь
03
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Салават Юлаев
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Северсталь
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Динамо Р
53
Хоккей. НХЛ
22.12
Колорадо Эвеланш
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Нефтехимик
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
22.12
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
22.12
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Динамо Мн
51
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Торпедо
27
Все события
Фоторепортажи
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
16Кто с кем сыграет на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов
20:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рижское «Динамо» потерпело 7-е поражение подряд, уступив «Йокериту»

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Хоккеисты рижского «Динамо» проиграли седьмой матч подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив на выезде финскому «Йокериту».

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в субботу в Хельсинки, завершилась со счетом 5:3 (3:1, 0:0, 2:2). В составе «Йокерита» дубль оформил Брайан О’Нилл (8-я и 47-я минуты), еще по одной шайбе забросили Марко Анттила (10), Сами Леписте (11) и Хенри Иконен (51). У проигравших отличились Кирилл Слепец (4), Лаурис Дарзиньш (44) и Нериюс Алишаускас (54).

В следующем матче «Йокерит» 26 декабря сыграет в гостях с ярославским «Локомотивом», а «Динамо» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».

Йокерит
5:3
3:1, 0:0, 2:2
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 1721.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Хартвалл Арена", 9381 зритель
Главные тренеры
Лаури МарьямякиГиртс Анкипанс
Вратари
Антти НиемиАндрей Макаров(Я. Ворис, Я. Ворис, Я. Ворис, Я. Ворис)
1-й период
01:48Виталий Павлов
03:26Кирилл Слепец(Лаурис Дарзиньш)
07:28Брайан О`Нилл(Петер Регин, Микко II Лехтонен)
09:42Марко Анттила(Алекс Грант, Ахти Оксанен)
10:21Микелис Редлихс
10:40Сами Леписто(Микко II Лехтонен, Петри Контиола)
16:07Сами Леписто
2-й период
29:06Командный штраф
3-й период
42:15Давид Скленичка
43:31Лаурис Дарзиньш(Картер Эштон, Александр Протапович)
46:29Рихардс Маренис
46:35Брайан О`Нилл(Петер Регин, Йессе Йоэнсуу)
50:59Хенри Иконен(Алекс Грант, Микко II Лехтонен)
53:32Нериюс Алишаускас
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Р
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Жулин дал совет Тутберидзе на фоне скандала в фигурном катании
Горячий лед: российские хоккеистки разделись для новогоднего календаря
Русские биатлонистки вне топ-10 в преследовании в Анси
Следком разъяснил позицию России в споре с ВАДА. Впереди суд
Лебедев проиграл и собрался уйти из спорта во второй раз
Чавес-младший сбежал с ринга. От фанатов его спасал Микки Рурк
Россия провалила спринт. Устюгов не прошел квалификацию
Молодой русский вратарь из клуба Овечкина вошел в историю НХЛ
«Барселона» победила в матче чемпионата Испании по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь