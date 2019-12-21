«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в чемпионате КХЛ
КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты новосибирской «Сибири» выиграли у «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты новосибирской «Сибири» выиграли у «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Сибирь» в субботу в Казани победила со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Голы забили Данил Романцев на 35-й минуте, Юусо Пуустинен (55) и Алексей Яковлев (59). Вратарь гостей Алексей Красиков отразил 33 броска и во второй раз сыграл «на ноль» в текущем сезоне.
«Ак Барс» в следующем матче сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» в швейцарском Давосе 23 декабря, а «Сибирь» примет московский «Спартак» 25 декабря.
|Дмитрий Квартальнов
|Николай Заварухин
|Тимур Билялов(Тимур Билялов)
|Алексей Красиков
|06:59
|Джастин Азеведо
|06:59
|Джастин Азеведо
|06:59
|Александр Шаров
|13:01
|Никита Ефремов
|33:33
|Никита Дыняк
|34:22
|Данил Романцев(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
|39:11
|Джастин Азеведо
|44:52
|Олег Ли
|44:52
|Алексей Яковлев
|44:52
|Алексей Яковлев
|54:18
|Юусо Пуустинен(Юрки Йокипакка, Александр Шаров)
|55:16
|Никита Дыняк
|58:20
|Алексей Яковлев(Евгений Чесалин)
|60:00
|Альберт Яруллин
|25
|Штрафное время
|11
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Владимир Букин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)