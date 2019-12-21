«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в чемпионате КХЛ

«Сибирь» в субботу в Казани победила со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Голы забили Данил Романцев на 35-й минуте, Юусо Пуустинен (55) и Алексей Яковлев (59). Вратарь гостей Алексей Красиков отразил 33 броска и во второй раз сыграл «на ноль» в текущем сезоне.