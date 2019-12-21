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20:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» обыграла «Ак Барс» в чемпионате КХЛ

КАЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеисты новосибирской «Сибири» выиграли у «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» в субботу в Казани победила со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Голы забили Данил Романцев на 35-й минуте, Юусо Пуустинен (55) и Алексей Яковлев (59). Вратарь гостей Алексей Красиков отразил 33 броска и во второй раз сыграл «на ноль» в текущем сезоне.

«Ак Барс» в следующем матче сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым» в швейцарском Давосе 23 декабря, а «Сибирь» примет московский «Спартак» 25 декабря.

Ак Барс
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 1721.12.2019, 17:30 (МСК UTC+3)Дворец спорта, 3317 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновНиколай Заварухин
Вратари
Тимур Билялов(Тимур Билялов)Алексей Красиков
1-й период
06:59Джастин Азеведо
06:59Джастин Азеведо
06:59Александр Шаров
13:01Никита Ефремов
2-й период
33:33Никита Дыняк
34:22Данил Романцев(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
39:11Джастин Азеведо
3-й период
44:52Олег Ли
44:52Алексей Яковлев
44:52Алексей Яковлев
54:18Юусо Пуустинен(Юрки Йокипакка, Александр Шаров)
55:16Никита Дыняк
58:20Алексей Яковлев(Евгений Чесалин)
Овертайм
60:00Альберт Яруллин
Статистика
25Штрафное время11
2Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Букин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
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