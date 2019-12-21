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20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» четвертый раз победил «Салават Юлаев» в текущем сезоне КХЛ

БАЛАШИХА, 21 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Балашихе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Мартынов (13-я минута), Вячеслав Войнов (50-я), у «Салавата» отличился Тему Хартикайнен (31-я).

Ранее в этом сезоне «Авангард» трижды обыграл «Салават Юлаев» (5:2, 2:1Б, 4:1). Уфимцы потерпели третье поражение подряд.

«Авангард» следующий матч домашней серии проведет 25 декабря с челябинским «Трактором». «Салават Юлаев» 23 декабря сыграет в швейцарском Давосе с казанским «Ак Барса» в рамках KHL World Games.

Авангард
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 1721.12.2019, 17:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4957 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиНиколай Цулыгин
Вратари
Игорь БобковАндрей Кареев
1-й период
12:25Егор Мартынов(Семен Кошелев, Вячеслав Войнов)
16:48Алексей Емелин
2-й период
20:56Никита Сошников
23:22Сергей Шумаков
28:40Алексей Бондарев
30:01Теему Хартикайнен(Никита Сошников, Линус Умарк)
32:34Никита Сошников
35:04Свен Андригетто
37:05Командный штраф
3-й период
45:17Михаил Пашнин
49:13Вячеслав Войнов(Свен Андригетто, Сергей Широков)
52:28Никита Сошников
Статистика
8Штрафное время10
5Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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