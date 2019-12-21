«Авангард» четвертый раз победил «Салават Юлаев» в текущем сезоне КХЛ
БАЛАШИХА, 21 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
БАЛАШИХА, 21 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Балашихе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу «Авангарда». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Егор Мартынов (13-я минута), Вячеслав Войнов (50-я), у «Салавата» отличился Тему Хартикайнен (31-я).
Ранее в этом сезоне «Авангард» трижды обыграл «Салават Юлаев» (5:2, 2:1Б, 4:1). Уфимцы потерпели третье поражение подряд.
«Авангард» следующий матч домашней серии проведет 25 декабря с челябинским «Трактором». «Салават Юлаев» 23 декабря сыграет в швейцарском Давосе с казанским «Ак Барса» в рамках KHL World Games.
|Боб Хартли
|Николай Цулыгин
|Игорь Бобков
|Андрей Кареев
|12:25
|Егор Мартынов(Семен Кошелев, Вячеслав Войнов)
|16:48
|Алексей Емелин
|20:56
|Никита Сошников
|23:22
|Сергей Шумаков
|28:40
|Алексей Бондарев
|30:01
|Теему Хартикайнен(Никита Сошников, Линус Умарк)
|32:34
|Никита Сошников
|35:04
|Свен Андригетто
|37:05
|Командный штраф
|45:17
|Михаил Пашнин
|49:13
|Вячеслав Войнов(Свен Андригетто, Сергей Широков)
|52:28
|Никита Сошников
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)