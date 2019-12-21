Хартли о новом контракте: Проникся работой в КХЛ и жизнью в России

«Подписание нового контракта — важное событие для меня. Мне нравится работать в “Авангарде”. Раньше, когда меня звали пять-шесть клубов КХЛ, я даже не слушал эти предложения. Теперь, поработав здесь, я проникся работой в КХЛ, это отличная лига, и жизнью в России — в ней нет ничего неправильного. Мне нравится работать в клубе с этим руководством, с этим штабом, этими игроками. Семья дала мне зеленый свет на подписание контракта, так что переговоры были короткими. Теперь надо выигрывать матчи», — сказал Хартли журналистам.