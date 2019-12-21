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22:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хартли о новом контракте: Проникся работой в КХЛ и жизнью в России

БАЛАШИХА, 21 дек — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли заявил, что подписал новый контракт, потому что проникся работой в КХЛ и жизнью в России, отметив, что переговоры с хоккейным клубом были короткими.

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Источник: Спорт РИА Новости

Хартли возглавил «Авангард» в мае 2018 года. Ранее в субботу РИА Новости стало известно, что 59-летний канадец подписал новый двухлетний контракт с «ястребами».

«Подписание нового контракта — важное событие для меня. Мне нравится работать в “Авангарде”. Раньше, когда меня звали пять-шесть клубов КХЛ, я даже не слушал эти предложения. Теперь, поработав здесь, я проникся работой в КХЛ, это отличная лига, и жизнью в России — в ней нет ничего неправильного. Мне нравится работать в клубе с этим руководством, с этим штабом, этими игроками. Семья дала мне зеленый свет на подписание контракта, так что переговоры были короткими. Теперь надо выигрывать матчи», — сказал Хартли журналистам.

«Авангард» в прошлом сезоне под руководством Хартли дошел до финала Кубка Гагарина, в котором уступил московскому ЦСКА. В текущем сезоне омичи с 54 очками после 40 игр занимают второе место в Восточной конференции КХЛ.

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