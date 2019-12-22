«Команды находятся на ходу». КХЛ — о матче «Спартак» — «Барыс»

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» вернулся после перерыва на Евротур в отличной форме, победив «Витязь» (6:0) и «Сочи» (5:4 ОТ). После успеха в игре с «леопардами» Олег Знарок отметил волевые качества подопечных. Усилил состав защитник Иван Вишневский, новичок дебютирует в выездной серии.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 17, 22.12.2019, 17:15 Спартак - Барыс -

«Барыс» также находится на хорошем ходу, выиграв четыре последних матча. В последней игре хоккеисты Андрея Скабелки одолели «Витязь» (5:2), несмотря на блеклый первый период. «Барсы» все лучше играют в атаке, хотя на старте сезона результативность не была их сильной стороной.

Сегодня «Спартак» проведет пятый в истории ретро-матч, в качестве временного отрезка выбраны 70-е годы прошлого века. Помимо хоккея, развлечений будет немало: аутентичные интерактивные зоны, выставка ретро-автомобилей, ожидание в «настоящей советской очереди» и многое другое.

«Спартак» стабильно набирает очки, но подтянуться к лидерам мешает высокая плотность результатов в таблице Запада. «Барыс» — третья команда Восточной конференции и уже «поджимает» идущий впереди «Авангард».

Три и четыре матча соответственно насчитывают результативные серии нападающих «Спартака» Каспарса Даугавиньша (2+3) и Ильи Зубова (1+6). По четыре встречи подряд пополняют бомбардирский счет лидеры «Барыса» Дастин Бойд (0+5) и Даррен Диц (1+3).