Ведущая «Спартака» объявила о своем уходе горячим фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ведущая клубного канала хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова объявила о своем уходе из клуба и рассказала, почему приняла такое решение.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ведущая клубного канала хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова объявила о своем уходе из клуба и рассказала, почему приняла такое решение.
«Я ухожу из ХК “Спартак”. Теперь уже точно. И да, я конечно расстроена, огорчена, но это моё окончательное решение. Несмотря на всю мою любовь к
Ведущая канала также рассказала, что ее смущало в работе в клубе.
«Со временем появилось
Также девушка выразила благодарность болельщикам «Спартака» за поддержку и пожелала клубу новых побед.
«Знайте, я с вами! Болельщики мне как родные! Для меня показателем того, что все было не зря, является ваше отношение и признание. И я желаю побед Спартаку», — заключила ведущая канала.