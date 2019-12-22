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18:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ведущая «Спартака» объявила о своем уходе горячим фото

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Ведущая клубного канала хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова объявила о своем уходе из клуба и рассказала, почему приняла такое решение.

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«Я ухожу из ХК “Спартак”. Теперь уже точно. И да, я конечно расстроена, огорчена, но это моё окончательное решение. Несмотря на всю мою любовь к красно-белым, несмотря на все наши с вами мур-мур на домашних матчах. Во мне достаточно самокритики, чтобы признаться, что не всё, из того что я делала под заголовком “Силовой приём” было вышкой/топом/ништяком, но я делала это не за большие деньги и с душой, и всегда стремилась к командной работе», — написала Ушакова в своем Instagram-аккаунте.

Ведущая канала также рассказала, что ее смущало в работе в клубе.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Со временем появилось какое-то напряжение, я чувствовала это, но причин не знаю. И теперь, когда руководитель пиара “Спартака” мне сказала: “Мы не выпустим твой сюжет с матча против “Сочи”, так как ты была в костюме Снегурочки. А новогодняя тема у нас в январе”, я аплодирую. Вся Россия в предновогодней теме, а мой выпуск не выйдет из-за костюма Снегурочки. Я не готова работать “вхолостую”, тратить столько энергии, задействовать вас, если это не будет иметь поддержки клуба», — добавила Ушакова.

Также девушка выразила благодарность болельщикам «Спартака» за поддержку и пожелала клубу новых побед.

«Знайте, я с вами! Болельщики мне как родные! Для меня показателем того, что все было не зря, является ваше отношение и признание. И я желаю побед Спартаку», — заключила ведущая канала.

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