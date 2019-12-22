ЦСКА обыграл «Витязь» во второй раз в сезоне в матче КХЛ
ТАСС, 22 декабря. Московский ЦСКА на выезде обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 22 декабря. Московский ЦСКА на выезде обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе армейцев шайбы забросили Марио Кемпе (26-я минута), Михаил Григоренко (27 и 55), Павел Карнаухов (28), Сергей Толчинский (43) и Мэт Робинсон (57). Хоккеисты ЦСКА забросили три первые шайбы за 2 минуты 10 секунд. У «Витязя» отличился Александр Семин (3).
Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, ранее клубы обменялись гостевыми победами: ЦСКА выиграл со счетом 3:2 в овертайме 20 ноября, «Витязь» — со счетом 2:1 3 октября. «Витязь» проиграл ЦСКА дома в пятый раз подряд, последний раз подмосковный клуб обыгрывал армейцев на своей площадке 18 декабря 2018 года (2:0).
В турнирной таблице ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 57 очков в 38 встречах. Армейцы одержали пятую победу подряд. «Витязь» располагается на седьмом месте, в активе команды 47 очков в 40 встречах. Подмосковная команда потерпела второе поражение подряд и четвертое в последних шести матчах.
ЦСКА в следующем матче примет магнитогорский «Металлург» во вторник, «Витязь» на выезде встретится с армейцами 28 декабря.
|Михаил Кравец
|Игорь Никитин
|Илья Ежов
|Илья Сорокин
|02:56
|Александр Попов
|02:58
|Александр Семин(Якуб Ержабек, Алексей Макеев)
|03:24
|Игорь Головков
|07:57
|Данила Моисеев
|24:14
|Алексей Макеев
|25:05
|Марио Кемпе(Михаил Григоренко, Линден Вей)
|26:05
|Михаил Григоренко(Марио Кемпе, Никита Нестеров)
|27:15
|Павел Карнаухов(Антон Слепышев, Богдан Киселевич)
|42:39
|Сергей Толчинский
|47:50
|Илья Ежов
|51:11
|Игорь Головков
|54:02
|Михаил Григоренко(Кирилл Капризов, Линден Вей)
|56:28
|Мэт Робинсон
|30
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Юрий Оскирко(Россия, Ярославль)