ЦСКА обыграл «Витязь» во второй раз в сезоне в матче КХЛ

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В составе армейцев шайбы забросили Марио Кемпе (26-я минута), Михаил Григоренко (27 и 55), Павел Карнаухов (28), Сергей Толчинский (43) и Мэт Робинсон (57). Хоккеисты ЦСКА забросили три первые шайбы за 2 минуты 10 секунд. У «Витязя» отличился Александр Семин (3).

Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, ранее клубы обменялись гостевыми победами: ЦСКА выиграл со счетом 3:2 в овертайме 20 ноября, «Витязь» — со счетом 2:1 3 октября. «Витязь» проиграл ЦСКА дома в пятый раз подряд, последний раз подмосковный клуб обыгрывал армейцев на своей площадке 18 декабря 2018 года (2:0).

В турнирной таблице ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 57 очков в 38 встречах. Армейцы одержали пятую победу подряд. «Витязь» располагается на седьмом месте, в активе команды 47 очков в 40 встречах. Подмосковная команда потерпела второе поражение подряд и четвертое в последних шести матчах.