Текущие события
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Йорк Рейнджерс
Анахайм Дакс
Хоккей. КХЛ
17:15
Спартак
Барыс
31
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
ЦСКА
16
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Сочи
31
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Металлург Мг
21
Хоккей. НХЛ
23.12
Даллас Старз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
23.12
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
23.12
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
25
Все события
Фоторепортажи
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
19:28 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Витязь» во второй раз в сезоне в матче КХЛ

ТАСС, 22 декабря. Московский ЦСКА на выезде обыграл подмосковный «Витязь» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

В составе армейцев шайбы забросили Марио Кемпе (26-я минута), Михаил Григоренко (27 и 55), Павел Карнаухов (28), Сергей Толчинский (43) и Мэт Робинсон (57). Хоккеисты ЦСКА забросили три первые шайбы за 2 минуты 10 секунд. У «Витязя» отличился Александр Семин (3).

Команды встретились в третий раз в текущем сезоне, ранее клубы обменялись гостевыми победами: ЦСКА выиграл со счетом 3:2 в овертайме 20 ноября, «Витязь» — со счетом 2:1 3 октября. «Витязь» проиграл ЦСКА дома в пятый раз подряд, последний раз подмосковный клуб обыгрывал армейцев на своей площадке 18 декабря 2018 года (2:0).

В турнирной таблице ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 57 очков в 38 встречах. Армейцы одержали пятую победу подряд. «Витязь» располагается на седьмом месте, в активе команды 47 очков в 40 встречах. Подмосковная команда потерпела второе поражение подряд и четвертое в последних шести матчах.

ЦСКА в следующем матче примет магнитогорский «Металлург» во вторник, «Витязь» на выезде встретится с армейцами 28 декабря.

Читайте также
Витязь
1:6
1:0, 0:3, 0:3
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1722.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Витязь"
Главные тренеры
Михаил КравецИгорь Никитин
Вратари
Илья ЕжовИлья Сорокин
1-й период
02:56Александр Попов
02:58Александр Семин(Якуб Ержабек, Алексей Макеев)
03:24Игорь Головков
07:57Данила Моисеев
2-й период
24:14Алексей Макеев
25:05Марио Кемпе(Михаил Григоренко, Линден Вей)
26:05Михаил Григоренко(Марио Кемпе, Никита Нестеров)
27:15Павел Карнаухов(Антон Слепышев, Богдан Киселевич)
3-й период
42:39Сергей Толчинский
47:50Илья Ежов
51:11Игорь Головков
54:02Михаил Григоренко(Кирилл Капризов, Линден Вей)
56:28Мэт Робинсон
Статистика
30Штрафное время2
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
УЕФА жестко наказал московский ЦСКА за пиро-шоу в Будапеште
Норвежка выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону во Франции
Адвокат Родченкова ответил на обвинения Следственного комитета
«Манчестер Юнайтед» проиграл худшей команде чемпионата Англии
Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря (фото)
«Тоттенхэм» Моуринью принимает «Челси» в матче АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь