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19:30 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты московского «Динамо» победили «Сочи» в 315-м матче под руководством Крикунова

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» обыграло «Сочи» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве в присутствии 5903 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (30-я минута), Максим Афиногенов (49) и Даниил Тарасов (59). У «Сочи» отличился Дмитрий Архипов (37). Нападающий «Динамо» Кирилл Лямин провел свой 650-й матч в КХЛ, в его активе 130 (30 шайб +100 передач) очков.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов провел свой 315-й матч в качестве наставника московской команды, по этому показателю он вышел на второе место в истории клуба, опередив Зинэтулу Билялетдинова (314 матчей). Первое место занимает Аркадий Чернышев (839).

«Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 40 матчах. «Сочи» идет девятым, имея в активе 37 очков после девяти встреч.

В следующем матче подопечные Крикунова 25 декабря в гостях встретятся с московским ЦСКА, «Сочи» в этот же день на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью».

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3:1
0:0, 1:1, 2:0
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 1722.12.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ВТБ Арена"
Главные тренеры
Владимир КрикуновАлександр Андриевский
Вратари
Иван БочаровИван Налимов
1-й период
18:47Мальте Стремвалль
2-й период
25:33Владимир Брюквин
28:57Командный штраф
29:38Вадим Шипачев(Дмитрий Яшкин, Юусо Хиетанен)
36:22Дмитрий Архипов(Кирилл Воробьев, Шон I Коллинс)
37:47Иван Игумнов
38:10Сергей Шмелев
39:04Роберт Росен
3-й период
48:41Максим Афиногенов(Андре Петерссон, Егор I Зайцев)
51:33Дмитрий Яшкин
58:54Даниил Тарасов
Статистика
8Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Главный судьяАдам Кика(Чехия)
Обозначения
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  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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