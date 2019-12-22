Хоккеисты московского «Динамо» победили «Сочи» в 315-м матче под руководством Крикунова

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вадим Шипачев (30-я минута), Максим Афиногенов (49) и Даниил Тарасов (59). У «Сочи» отличился Дмитрий Архипов (37). Нападающий «Динамо» Кирилл Лямин провел свой 650-й матч в КХЛ, в его активе 130 (30 шайб +100 передач) очков.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов провел свой 315-й матч в качестве наставника московской команды, по этому показателю он вышел на второе место в истории клуба, опередив Зинэтулу Билялетдинова (314 матчей). Первое место занимает Аркадий Чернышев (839).

«Динамо» поднялось на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 40 матчах. «Сочи» идет девятым, имея в активе 37 очков после девяти встреч.