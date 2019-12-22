«Барыс» проиграл в последнем гостевом матче в году и прервал победную серию

Уже в начале второго периода хозяева вели 2:0, забросив шайбы на девятой и 25-й минутах. На 27-й Аркадий Шестаков отыграл один гол, но в овертайм «Барыс» игру так и не перевел. На последней минуте казахстанская команда пропустила в пустые ворота, когда заменила вратаря на шестого полевого игрока.