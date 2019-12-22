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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл в последнем гостевом матче в году и прервал победную серию

ХК «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Казахстанский клуб в Москве встречался со «Спартаком» и уступил 1:3.

Уже в начале второго периода хозяева вели 2:0, забросив шайбы на девятой и 25-й минутах. На 27-й Аркадий Шестаков отыграл один гол, но в овертайм «Барыс» игру так и не перевел. На последней минуте казахстанская команда пропустила в пустые ворота, когда заменила вратаря на шестого полевого игрока.

Отметим, что это был последний гостевой матч подопечных Андрея Скабелки в этом году. Команда прервала победную серию, составлявшую четыре матча.

Следующую игру «Барыс» проведет на своей арене 25 декабря против питерского СКА.

Спартак
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1722.12.2019, 17:15 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11073 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокАндрей Скабелка
Вратари
Юлиус ГудачекЭдвард Паскуале(Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале)
1-й период
08:08Илья Зубов(Максим Цыплаков)
2-й период
24:35Артем Федоров(Яков Рылов)
26:52Аркадий Шестаков
29:01Андрей Кутейкин
3-й период
45:28Артем Федоров
47:54Артем Федоров
47:54Артем Федоров
59:05Атте Охтамаа
59:46Александр Хохлачев(Каспарс Даугавиньш, Яков Рылов)
Статистика
16Штрафное время2
1Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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