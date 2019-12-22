«Барыс» проиграл в последнем гостевом матче в году и прервал победную серию
ХК «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский клуб в Москве встречался со «Спартаком» и уступил 1:3.
Уже в начале второго периода хозяева вели 2:0, забросив шайбы на девятой и 25-й минутах. На 27-й Аркадий Шестаков отыграл один гол, но в овертайм «Барыс» игру так и не перевел. На последней минуте казахстанская команда пропустила в пустые ворота, когда заменила вратаря на шестого полевого игрока.
Отметим, что это был последний гостевой матч подопечных Андрея Скабелки в этом году. Команда прервала победную серию, составлявшую четыре матча.
Следующую игру «Барыс» проведет на своей арене 25 декабря против питерского СКА.
|Олег Знарок
|Андрей Скабелка
|Юлиус Гудачек
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале)
|08:08
|Илья Зубов(Максим Цыплаков)
|24:35
|Артем Федоров(Яков Рылов)
|26:52
|Аркадий Шестаков
|29:01
|Андрей Кутейкин
|45:28
|Артем Федоров
|47:54
|Артем Федоров
|47:54
|Артем Федоров
|59:05
|Атте Охтамаа
|59:46
|Александр Хохлачев(Каспарс Даугавиньш, Яков Рылов)
|16
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)