«Спартак» выиграл у «Барыса» в ретро-матче в КХЛ
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома выиграл у «Барыса» из
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома выиграл у «Барыса» из
В составе «Спартака» отличились Илья Зубов (9-я минута), Артем Федоров (25) и Александр Хохлачев (60), у «Барыса» шайбу забросил Аркадий Шестаков (27).
Команды встретились во второй раз в нынешнем сезоне, ранее «Барыс» победил «Спартак» на своей площадке со счетом 3:0.
Ранее в воскресенье петербургский СКА на своем льду выиграл у магнитогорского «Металлурга» со счетом 2:1. Команды встретились во второй раз в сезоне, в первом матче СКА победил со счетом 3:1. Форвард хозяев Антон Бурдасов провел 500-й матч в КХЛ (411 матчей в регулярном чемпионате и 89 встреч в плей-офф). «Металлург» не может переиграть СКА в
«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах. Москвичи одержали третью победу подряд. «Барыс» располагается на третьей позиции Восточной конференции, в активе клуба 50 очков в 38 матчах. Казахстанский клуб прервал серию из четырех побед.
В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью» в среду, в тот же день «Барыс» примет СКА.
«Спартаку» в субботу исполнилось 73 года. Подтрибунное помещение хоккейной арены превратилось в территорию 1970-х годов, болельщики могли увидеть инсталляцию советской свадьбы того времени, актеры находились в образе на протяжении нескольких часов, один из них развлекал болельщиков на трибуне во время матча. Зрители имели шанс глубже погрузиться в атмосферу СССР, посетив магазин грампластинок, дворец пионеров,
Хоккеисты «Спартака» приехали на матч на
|Олег Знарок
|Андрей Скабелка
|Юлиус Гудачек
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале)
|08:08
|Илья Зубов(Максим Цыплаков)
|24:35
|Артем Федоров(Яков Рылов)
|26:52
|Аркадий Шестаков
|29:01
|Андрей Кутейкин
|45:28
|Артем Федоров
|47:54
|Артем Федоров
|47:54
|Артем Федоров
|59:05
|Атте Охтамаа
|59:46
|Александр Хохлачев(Каспарс Даугавиньш, Яков Рылов)
|16
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)