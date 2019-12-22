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20:08 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» выиграл у «Барыса» в ретро-матче в КХЛ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома выиграл у «Барыса» из Нур-Султана со счетом 3:1 в ретро-матче в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 11073 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» отличились Илья Зубов (9-я минута), Артем Федоров (25) и Александр Хохлачев (60), у «Барыса» шайбу забросил Аркадий Шестаков (27).

Команды встретились во второй раз в нынешнем сезоне, ранее «Барыс» победил «Спартак» на своей площадке со счетом 3:0.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 17, 22.12.2019, 17:00

СКА2Металлург Мг1

Ранее в воскресенье петербургский СКА на своем льду выиграл у магнитогорского «Металлурга» со счетом 2:1. Команды встретились во второй раз в сезоне, в первом матче СКА победил со счетом 3:1. Форвард хозяев Антон Бурдасов провел 500-й матч в КХЛ (411 матчей в регулярном чемпионате и 89 встреч в плей-офф). «Металлург» не может переиграть СКА в Санкт-Петербурге на протяжении семи матчей, последний раз магнитогорский клуб обыграл на выезде СКА 6 ноября 2014 года (2:1).

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах. Москвичи одержали третью победу подряд. «Барыс» располагается на третьей позиции Восточной конференции, в активе клуба 50 очков в 38 матчах. Казахстанский клуб прервал серию из четырех побед.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью» в среду, в тот же день «Барыс» примет СКА.

Антураж ретро-матча

«Спартаку» в субботу исполнилось 73 года. Подтрибунное помещение хоккейной арены превратилось в территорию 1970-х годов, болельщики могли увидеть инсталляцию советской свадьбы того времени, актеры находились в образе на протяжении нескольких часов, один из них развлекал болельщиков на трибуне во время матча. Зрители имели шанс глубже погрузиться в атмосферу СССР, посетив магазин грампластинок, дворец пионеров, телеграфно-почтовое отделение, а также съемочную площадку фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В магазинах атрибутики были представлены связанные свитеры по мотивам 1970-х годов, а также шайбы с цифрой 400, которые посвящены хоккеисту «Спартака» Вячеславу Старшинову, первым забросившему в истории чемпионата СССР больше 400 шайб за карьеру.

Хоккеисты «Спартака» приехали на матч на ретро-автомобилях ГАЗ-24 «Волга». Символическое вбрасывание произвели чемпионы СССР 1976 года в составе красно-белых Александр Якушев, Виктор Кривопалов, Федор Канарейкин, Владимир Кучеренко, Юрий Ляпкин, Виктор Пачкалин, Алексей Костылев, Александр Баринев, Александр Мартынюк и Виктор Шалимов. Перед этим зрители увидели живое исполнение песен Аллы Пугачевой и группы ABBA. Сами хоккеисты «Спартака» играли в ретро-форме, трансляция матча на кубе шла полностью в черно-белом цвете, а группа поддержки была одета в стильные наряды 1970-х годов.

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Спартак
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1722.12.2019, 17:15 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11073 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокАндрей Скабелка
Вратари
Юлиус ГудачекЭдвард Паскуале(Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале)
1-й период
08:08Илья Зубов(Максим Цыплаков)
2-й период
24:35Артем Федоров(Яков Рылов)
26:52Аркадий Шестаков
29:01Андрей Кутейкин
3-й период
45:28Артем Федоров
47:54Артем Федоров
47:54Артем Федоров
59:05Атте Охтамаа
59:46Александр Хохлачев(Каспарс Даугавиньш, Яков Рылов)
Статистика
16Штрафное время2
1Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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