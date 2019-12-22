«Спартак» выиграл у «Барыса» в ретро-матче в КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе «Спартака» отличились Илья Зубов (9-я минута), Артем Федоров (25) и Александр Хохлачев (60), у «Барыса» шайбу забросил Аркадий Шестаков (27).

Команды встретились во второй раз в нынешнем сезоне, ранее «Барыс» победил «Спартак» на своей площадке со счетом 3:0.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 17, 22.12.2019, 17:00 СКА 2 Металлург Мг 1

Ранее в воскресенье петербургский СКА на своем льду выиграл у магнитогорского «Металлурга» со счетом 2:1. Команды встретились во второй раз в сезоне, в первом матче СКА победил со счетом 3:1. Форвард хозяев Антон Бурдасов провел 500-й матч в КХЛ (411 матчей в регулярном чемпионате и 89 встреч в плей-офф). «Металлург» не может переиграть СКА в Санкт-Петербурге на протяжении семи матчей, последний раз магнитогорский клуб обыграл на выезде СКА 6 ноября 2014 года (2:1).

«Спартак» занимает пятое место в Западной конференции, набрав 49 очков в 39 матчах. Москвичи одержали третью победу подряд. «Барыс» располагается на третьей позиции Восточной конференции, в активе клуба 50 очков в 38 матчах. Казахстанский клуб прервал серию из четырех побед.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью» в среду, в тот же день «Барыс» примет СКА.

Антураж ретро-матча

«Спартаку» в субботу исполнилось 73 года. Подтрибунное помещение хоккейной арены превратилось в территорию 1970-х годов, болельщики могли увидеть инсталляцию советской свадьбы того времени, актеры находились в образе на протяжении нескольких часов, один из них развлекал болельщиков на трибуне во время матча. Зрители имели шанс глубже погрузиться в атмосферу СССР, посетив магазин грампластинок, дворец пионеров, телеграфно-почтовое отделение, а также съемочную площадку фильма «Иван Васильевич меняет профессию». В магазинах атрибутики были представлены связанные свитеры по мотивам 1970-х годов, а также шайбы с цифрой 400, которые посвящены хоккеисту «Спартака» Вячеславу Старшинову, первым забросившему в истории чемпионата СССР больше 400 шайб за карьеру.