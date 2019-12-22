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21:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Наказали за пару ошибок». Скабелка прокомментировал поражение «Барыса» от «Спартака»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения от «Спартака» отметил на пресс-конференции, что сопернику повезло больше в этой игре.

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По словам белорусского специалиста, его команду подвела игра в большинстве.

«Хочу отметить атмосферу на игре. А по матчу — «Спартак» был посвежее в начале игры, выигрывал стыки и единоборства. Было пару ошибок, нас за них наказали. Игра была равна в формате пять на пять.

Чтобы выиграть, нам нужно было использовать игру в большинстве, чего у нас сегодня не получилось. Никто не хотел проигрывать, и «Спартак», и мы неплохо двигались, играли системно. «Спартаку» повезло чуть больше, чем нам, — цитирует Скабелку сайт «Барыса».

Напомним, «Барыс» встречался со «Спартаком» в Москве и уступил со счетом 1:3, прервав победную серию, составлявшую четыре матча.

Спартак
3:1
1:0, 1:1, 1:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1722.12.2019, 17:15 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 11073 зрителя
Главные тренеры
Олег ЗнарокАндрей Скабелка
Вратари
Юлиус ГудачекЭдвард Паскуале(Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале)
1-й период
08:08Илья Зубов(Максим Цыплаков)
2-й период
24:35Артем Федоров(Яков Рылов)
26:52Аркадий Шестаков
29:01Андрей Кутейкин
3-й период
45:28Артем Федоров
47:54Артем Федоров
47:54Артем Федоров
59:05Атте Охтамаа
59:46Александр Хохлачев(Каспарс Даугавиньш, Яков Рылов)
Статистика
16Штрафное время2
1Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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