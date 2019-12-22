«Наказали за пару ошибок». Скабелка прокомментировал поражение «Барыса» от «Спартака»

По словам белорусского специалиста, его команду подвела игра в большинстве.

«Хочу отметить атмосферу на игре. А по матчу — «Спартак» был посвежее в начале игры, выигрывал стыки и единоборства. Было пару ошибок, нас за них наказали. Игра была равна в формате пять на пять.

Чтобы выиграть, нам нужно было использовать игру в большинстве, чего у нас сегодня не получилось. Никто не хотел проигрывать, и «Спартак», и мы неплохо двигались, играли системно. «Спартаку» повезло чуть больше, чем нам, — цитирует Скабелку сайт «Барыса».