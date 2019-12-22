«Наказали за пару ошибок». Скабелка прокомментировал поражение «Барыса» от «Спартака»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения от «Спартака» отметил на
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения от «Спартака» отметил на
По словам белорусского специалиста, его команду подвела игра в большинстве.
«Хочу отметить атмосферу на игре. А по матчу — «Спартак» был посвежее в начале игры, выигрывал стыки и единоборства. Было пару ошибок, нас за них наказали. Игра была равна в формате пять на пять.
Чтобы выиграть, нам нужно было использовать игру в большинстве, чего у нас сегодня не получилось. Никто не хотел проигрывать, и «Спартак», и мы неплохо двигались, играли системно. «Спартаку» повезло чуть больше, чем нам, — цитирует Скабелку сайт «Барыса».
Напомним, «Барыс» встречался со «Спартаком» в Москве и уступил со счетом 1:3, прервав победную серию, составлявшую четыре матча.
|Олег Знарок
|Андрей Скабелка
|Юлиус Гудачек
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале, Эдвард Паскуале)
|08:08
|Илья Зубов(Максим Цыплаков)
|24:35
|Артем Федоров(Яков Рылов)
|26:52
|Аркадий Шестаков
|29:01
|Андрей Кутейкин
|45:28
|Артем Федоров
|47:54
|Артем Федоров
|47:54
|Артем Федоров
|59:05
|Атте Охтамаа
|59:46
|Александр Хохлачев(Каспарс Даугавиньш, Яков Рылов)
|16
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)