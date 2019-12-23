«Зеленое дерби» в Альпах: «Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в Давосе

Источник: РИА "Новости"

На льду Eisstadion Davos состоится «зеленое дерби» КХЛ между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Начало в 21:30 мск.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 18, 23.12.2019, 21:30 Салават Юлаев - Ак Барс -

Умарк ждет атмосферу дерби в Швейцарии

KHL World Games стартовал в прошлом сезоне с целью популяризации лиги в Европе, в октябре и ноябре 2018 года состоялись четыре матча в Австрии и Швейцарии. В Вене был дважды бит братиславский «Слован» — сначала московским ЦСКА (0:9), затем петербургским СКА (0:7). Президент КХЛ назвал обе встречи «Слована» позором.

В Цюрихе СКА и ЦСКА дважды обыграли рижское «Динамо» — 3:1 и 5:0 соответственно. От «зеленого дерби» КХЛ ожидает большей интриги и непредсказуемости. Под проект был создан сайт на двух языках — немецком и английском, где агитация европейских болельщиков велась яркими слоганами — «KHL World Games в сердце Европы», «Green Derby в Давосе», «Анатомия соперничества: Ак Барс и Салават Юлаев»…

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретятся в текущем сезоне уже в четвертый раз, пока две победы на счету команды из Татарстана, одну встречу выиграли уфимцы. 19 декабря в Казани со счетом 2:1 победил «Ак Барс», который и владеет на данный момент трофеем под названием «Чак-чак Cup».

Нападающий "Салавата" Линус Умарк. | Источник: РИА

С сезона-2019/2020 этот кубок вручается победителю каждой игры «Ак Барса» и «Салавата». Вручен приз будет и в Давосе.

Нападающий «Салавата» Линус Умарк постарается подобраться к своим 400 очкам в КХЛ, сейчас на его счету 396 баллов, по результативности он девятый. Во время локаута в НХЛ Умарк выступал за швейцарский «Цуг».

«Швейцария — прекрасная страна с дружелюбными людьми и красивой природой… Я не могу дождаться, когда окажусь в Давосе на “зеленом дерби”, — признался швед незадолго до матча. — Многие говорили, что перенос (домашней) игры (“Салавата”) за границу негативно скажется на нашем графике, но “зеленое дерби” — это всегда замечательная игра. Я надеюсь, мы сможем почувствовать атмосферу дерби в Швейцарии и уверен, что на матче будет много российских болельщиков». СКА уже громил в Давосе «Спартак».

Первый матч КХЛ в Давосе состоялся задолго до создания проекта KHL World Games — ровно девять лет назад. 23 декабря 2010 года в Давосе петербургский СКА разгромил московский «Спартак» со счетом 5:1 в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Курортный город в кантоне Граубюнден имеет хоккейную славу с 20-х годов прошлого века, именно с тех пор в нем разыгрывается старейший европейский клубный турнир — Кубок Шпенглера. Интересно, что нынешний Кубок Шпенглера состоится с 26 по 31 декабря, Россию на турнире представит «Салават Юлаев».

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский рассказал, что вынесенные матчи лига желает провести также в Париже, Копенгагене и Гамбурге, однако имеются технические проблемы. «Например, загруженность арены, — сказал он. — Многие арены очень востребованы, невозможно найти окна для проведения игр. Но мы не оставляем желания провести на этих аренах матчи».