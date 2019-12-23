Снимутся в Альпы: в Давосе пройдет «зеленое дерби» КХЛ

Источник: ХК «Ак Барс»

За последние годы Континентальная хоккейная лига (КХЛ) уже не раз проводила матчи своего регулярного чемпионата в странах, чьи клубы не выступают в ее турнире. Но сегодняшняя, 23 декабря, встреча в Давосе между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» имеет особый подтекст. В Швейцарию приехали два топ-клуба, противостояние между которыми называется «зеленым дерби» из-за цвета формы уфимской и казанской команды и является одним из наиболее принципиальных в России.

Хоккей КХЛ 2019-2020 Неделя 18, 23.12.2019, 21:30 Салават Юлаев - Ак Барс -

Именно поэтому КХЛ рассчитывает, что сама вывеска, а также качество хоккея привлекут внимание швейцарской публики. В прошлом сезоне КХЛ выносила по два матча в Вену и Цюрих. В столице Австрии номинальным хозяином выступал аутсайдер чемпионата братиславский «Слован». И он был разгромлен двумя сильнейшими командами — московским ЦСКА (0:9) и петербургским СКА (0:7). Отсутствие интриги в играх было компенсировано высокой посещаемостью «Эрст Банк Арены» — в обоих случаях она была заполнена примерно на 80%.

В Цюрихе рижское «Динамо» в одной из встреч оказало сопротивление СКА (1:3), а в другой было разгромлено ЦСКА (0:5). Местный стадион «Халленштадион» оказался заполнен меньше чем наполовину. Сейчас в Давосе организаторы и участники рассчитывают на совершенно другой показатель.

Надеемся, что арена в Давосе будет заполнена и местным болельщикам понравится матч. Я только минувшим летом переехал в Казань, но уже успел ощутить особый дух противостояния нашей команды с «Салаватом Юлаевым». Думаю, швейцарская публика тоже проникнется этим, что повысит популярность КХЛ в Европе. Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн

Арена в Давосе вмещает около 7 тыс. человек. Как сообщили «Известиям» в КХЛ, на вечер воскресенья реализовано уже около двух третей билетов, поступивших в продажу. Пока трудно сказать, сколько приехало в Швейцарию болельщиков «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» и сколько на трибунах будет местной публики. Так что пока непонятно, станет ли атмосфера на арене такой же шумной и яркой, как на «зеленом дерби» в Уфе и Казани.

— Могу сказать, что в Казани эта атмосфера уже отличается от уфимской, — рассказал «Известиям» капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин. — В Уфе это вообще космос — на уровне финала Кубка Гагарина! В Казани из-за того, что дворец спорта маленький, совершенно теряется накал страстей, который есть вокруг хоккея. На самом льду между двумя командами напряжение такое же, как всегда, а вот на трибунах атмосфера немного рассеивается. Не знаю, как сложится в Давосе. Надеюсь, у организаторов всё получится и у лиги прибавится количество поклонников в Швейцарии.

Стоит отметить, что «зеленое дерби» в регулярном чемпионате КХЛ игралось совсем недавно. В четверг в Казани «Ак Барс» обыграл «Салават» со счетом 2:1. Но хоккеисты отмечают, что не пресытились такими противостояниями.

— Матчи с «Ак Барсом» — одно из самых ярких событий в КХЛ, — заявил «Известиям» нападающий уфимцев Теэму Хартикайнен. — Такое не может надоесть. Лично я играл бы в «зеленом дерби» как можно чаще, поэтому рад, что мы снова встретимся с Казанью. И этот матч — лучшее, что могла предложить лига швейцарской публике.

«Салават Юлаев» после матча с «Ак Барсом» останется в Давосе до Нового года ради участия в старейшем турнире на Кубок Шпенглера. Следующую встречу в КХЛ подопечные Николая Цулыгина проведут 5 января, когда примут в Уфе ЦСКА. Между тем в последний месяц дела у коллектива из Башкортостана серьезно разладились. Уверенно шедший третьим в Восточной конференции клуб в десяти последних матчах побеждал лишь два раза. И уже сейчас «Салават» по потерянным очкам находится вне зоны плей-офф. В субботу он проиграл на выезде «Авангарду» (1:2).

Трудно сказать, почему у нас не получается побеждать. Несколько встреч мы действительно сыграли не лучшим образом, но считаю, что в тех же матчах с «Ак Барсом» и «Авангардом» выглядели не хуже соперников, а моментами имели преимущество. К сожалению, допускаем ненужные ошибки в обороне и плохо реализуем свои шансы в атаке. Отсюда обидные потери очков. Нам надо это исправлять. Думаю, если немного прибавим в агрессии, всё наладится. Защитник уфимцев Филип Ларсен