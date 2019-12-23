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13:45 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Барыса» признан лучшим игроком недели КХЛ

Корбэн Найт из столичного «Барыса» признан лучшим нападающим недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает официальный сайт КХЛ.

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Канадский форвард одержал вместе с командой победы в двух из трех гостевых матчей и набрал в них шесть (3+3) очков (лучший результат недели) при показателе полезности «+3». Также на его счету победная шайба в матче против «Торпедо».

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что лучшим вратарем недели стал Илья Сорокин (ЦСКА), защитником — Яков Рылов («Спартак»), а новичком — Аким Тришин («Спартак»).

В текущем сезоне КХЛ Найт провел 38 матчей и набрал 25 (12+13) очков.

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