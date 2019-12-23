Нападающий «Барыса» признан лучшим игроком недели КХЛ
Корбэн Найт из столичного «Барыса» признан лучшим нападающим недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает официальный сайт КХЛ.
Корбэн Найт из столичного «Барыса» признан лучшим нападающим недели Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает официальный сайт КХЛ.
Канадский форвард одержал вместе с командой победы в двух из трех гостевых матчей и набрал в них шесть (3+3) очков (лучший результат недели) при показателе полезности «+3». Также на его счету победная шайба в матче против «Торпедо».
Добавим, что лучшим вратарем недели стал Илья Сорокин (ЦСКА), защитником — Яков Рылов («Спартак»), а новичком — Аким Тришин («Спартак»).
В текущем сезоне КХЛ Найт провел 38 матчей и набрал 25 (12+13) очков.