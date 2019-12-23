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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Торпедо» разгромили «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали крупную победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник во Владивостоке, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). В составе «Торпедо» дубль оформил Михаил Смолин (29-я и 45-я минуты), еще по одной шайбе забросили Антон Шенфельд (1), Тай Рэтти (10) и Артем Аляев (44). Шведский голкипер гостей Андерс Линдбек провел первый матч «на ноль» в текущем сезоне. \

Во время загрузки произошла ошибка.

«Торпедо» в следующем матче 25 декабря сыграет в гостях с хабаровским «Амуром», а «Адмирал» в тот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».

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Адмирал
0:5
0:2, 0:1, 0:2
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1823.12.2019, 12:00 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 2703 зрителя
Главные тренеры
Сергей СветловДэвид Немировски
Вратари
Антон Красоткин(А.А. Трушков)Андерс Линдбек
1-й период
00:34Антон Шенфельд(Джордан Шредер, Тай Рэтти)
04:56Артем Аляев
09:01Тай Рэтти(Джордан Шредер, Антон Шенфельд)
10:30Артем Аляев
2-й период
28:55Михаил Смолин(Михаил Орлов, Пол Щехура)
35:51Иван Мищенко
36:48Константин Глазачев
3-й период
41:55Юрий Козловский
43:45Артем Аляев(Даниил Ильин)
44:26Михаил Смолин(Донат Стальнов)
56:55Адам Альмквист
57:21Донат Стальнов
Статистика
8Штрафное время6
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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