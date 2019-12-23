Хоккеисты «Торпедо» разгромили «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали крупную победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Хоккеисты нижегородского «Торпедо» одержали крупную победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник во Владивостоке, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). В составе «Торпедо» дубль оформил Михаил Смолин (29-я и 45-я минуты), еще по одной шайбе забросили Антон Шенфельд (1), Тай Рэтти (10) и Артем Аляев (44). Шведский голкипер гостей Андерс Линдбек провел первый матч «на ноль» в текущем сезоне. \
«Торпедо» в следующем матче 25 декабря сыграет в гостях с хабаровским «Амуром», а «Адмирал» в тот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».
|Сергей Светлов
|Дэвид Немировски
|Антон Красоткин(А.А. Трушков)
|Андерс Линдбек
|00:34
|Антон Шенфельд(Джордан Шредер, Тай Рэтти)
|04:56
|Артем Аляев
|09:01
|Тай Рэтти(Джордан Шредер, Антон Шенфельд)
|10:30
|Артем Аляев
|28:55
|Михаил Смолин(Михаил Орлов, Пол Щехура)
|35:51
|Иван Мищенко
|36:48
|Константин Глазачев
|41:55
|Юрий Козловский
|43:45
|Артем Аляев(Даниил Ильин)
|44:26
|Михаил Смолин(Донат Стальнов)
|56:55
|Адам Альмквист
|57:21
|Донат Стальнов
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)