Хоккеисты «Торпедо» разгромили «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник во Владивостоке, завершилась со счетом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). В составе «Торпедо» дубль оформил Михаил Смолин (29-я и 45-я минуты), еще по одной шайбе забросили Антон Шенфельд (1), Тай Рэтти (10) и Артем Аляев (44). Шведский голкипер гостей Андерс Линдбек провел первый матч «на ноль» в текущем сезоне. \