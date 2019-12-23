Минское «Динамо» уступило «Амуру» в гостевом матче чемпионата КХЛ, выигрывая 3:0 после второго периода

Источник: РИА "Новости"

Амур — Динамо-Минск — 4:3 (0:1, 0:2, 4:0).

Хабаровск. 23 декабря. «Платинум-Арена», 4206 зрителей.

«Амур»: Лангхамер (24:26), Аликин (35:34); Йордан — Игнатович, Файзуллин — Рассказов — Г. Зогорна; Коробов — Корягин, Влад. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков; Камалов — Турбин, Железков — Кузнецов — Руденков; Александров, Лазарев — Голубев — Кацуба.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (59:15); Граньяни — Еременко, А. Костицын — Ковыршин — Спунер; Морроу — Знахаренко, Принс — Паре — Пулккинен; Готовец — Евенко, Павлович — Демков — Стефанович; Денисов — Крыскин, Грецкий — Китаров — Дроздов.

Голы: 0:1 — 11:41 Паре (Принс), 0:2 — 22:29 Дроздов (Китаров, Грецкий), 0:3 — 24:26 Граньяни (Пулккинен, Паре), 1:3 — 48:02 Г. Зогорна (Рассказов), ГБ, 2:3 — 53:26 Г. Зогорна (Йордан, Вл. Ушенин), ГБ, 3:3 — 55:43 Игнатович (Г. Зогорна, Файзуллин), ГБ, 4:3 — 58:50 Вл. Ушенин (Аликин, Корягин).

Броски: 39−40.

Вбрасывания: 29−45.

Штраф: 0−8.

Матч начался под диктовку гостей. Минчане обрушили шквал бросков на голкипера соперников. Результат не заставил себя долго ждать. Уже на 12-й минуте матча форвард «Динамо» Франсис Паре открыл счет.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_e304f8a27c98687eb736ddec687b475d_hd/q664565/00aa7cf8901864646a5af4db0119e15a/4732776864?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй период продолжился в аналогичном стиле. «Зубры» врывались на площадку оппонентов и атаковали владения вратаря «Амура» Марека Лангхамера. На 23-й минуте нападающий Иван Дроздов укрепил преимущество своей команды, доведя счет до двух шайб. Его тут же поддержал одноклубник Марк-Андре Граньяни — 3:0. «Динамо» продолжило действовать в агрессивной манере, но больше заброшенных шайб во второй двадцатиминутке это минчанам не принесло.

В третьем периоде хоккеисты «Динамо» заметно расслабились. На 49-й минуте противостояния хозяева ледовой площадки реализовали большинство. Шайбу забросил Гинек Зогорна. Хоккеист тут же оформил дубль, а его товарищ по команде Максим Игнатович сравнял счет. Форвард «Амура» Владислав Ушенин под занавес противостояния забил победный гол.