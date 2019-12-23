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15:12 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Амуру» в гостевом матче чемпионата КХЛ, выигрывая 3:0 после второго периода

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили хабаровскому «Амуру» в гостевом матче чемпионата КХЛ со счетом 3:4. Для «зубров» это десятое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Амур — Динамо-Минск — 4:3 (0:1, 0:2, 4:0).

Хабаровск. 23 декабря. «Платинум-Арена», 4206 зрителей.

«Амур»: Лангхамер (24:26), Аликин (35:34); Йордан — Игнатович, Файзуллин — Рассказов — Г. Зогорна; Коробов — Корягин, Влад. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков; Камалов — Турбин, Железков — Кузнецов — Руденков; Александров, Лазарев — Голубев — Кацуба.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (59:15); Граньяни — Еременко, А. Костицын — Ковыршин — Спунер; Морроу — Знахаренко, Принс — Паре — Пулккинен; Готовец — Евенко, Павлович — Демков — Стефанович; Денисов — Крыскин, Грецкий — Китаров — Дроздов.

Голы: 0:1 — 11:41 Паре (Принс), 0:2 — 22:29 Дроздов (Китаров, Грецкий), 0:3 — 24:26 Граньяни (Пулккинен, Паре), 1:3 — 48:02 Г. Зогорна (Рассказов), ГБ, 2:3 — 53:26 Г. Зогорна (Йордан, Вл. Ушенин), ГБ, 3:3 — 55:43 Игнатович (Г. Зогорна, Файзуллин), ГБ, 4:3 — 58:50 Вл. Ушенин (Аликин, Корягин).

Броски: 39−40.

Вбрасывания: 29−45.

Штраф: 0−8.

Матч начался под диктовку гостей. Минчане обрушили шквал бросков на голкипера соперников. Результат не заставил себя долго ждать. Уже на 12-й минуте матча форвард «Динамо» Франсис Паре открыл счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй период продолжился в аналогичном стиле. «Зубры» врывались на площадку оппонентов и атаковали владения вратаря «Амура» Марека Лангхамера. На 23-й минуте нападающий Иван Дроздов укрепил преимущество своей команды, доведя счет до двух шайб. Его тут же поддержал одноклубник Марк-Андре Граньяни — 3:0. «Динамо» продолжило действовать в агрессивной манере, но больше заброшенных шайб во второй двадцатиминутке это минчанам не принесло.

В третьем периоде хоккеисты «Динамо» заметно расслабились. На 49-й минуте противостояния хозяева ледовой площадки реализовали большинство. Шайбу забросил Гинек Зогорна. Хоккеист тут же оформил дубль, а его товарищ по команде Максим Игнатович сравнял счет. Форвард «Амура» Владислав Ушенин под занавес противостояния забил победный гол.

Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта проведут 25 декабря в гостях у пекинского «Куньлуня».

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Амур
4:3
0:1, 0:2, 4:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 1823.12.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4206 зрителей
Главные тренеры
Александр ГулявцевКрэйг Вудкрофт
Вратари
Марек Лангхамер(Евгений Аликин)Михаил Карнаухов
1-й период
11:41Франсис Паре(Шейн Принс)
14:40Теему Пулккинен
2-й период
22:29Иван Дроздов(Александр Китаров, Вячеслав Грецкий)
24:26Марк-Андре Граньяни(Теему Пулккинен, Франсис Паре)
3-й период
47:52Владислав Еременко
48:02Гынек Зогорна(Кирилл Рассказов)
52:13Олег Евенко
53:26Гынек Зогорна(Михал Йордан, Владислав Ушенин)
55:21Командный штраф
55:43Максим Игнатович(Данил Файзуллин, Гынек Зогорна)
58:50Владислав Ушенин(Глеб Корягин, Евгений Аликин)
Статистика
0Штрафное время8
4Игра в большинстве0
3Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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