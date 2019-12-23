«Автомобилист» обыграл на выезде «Куньлунь» в мачте КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Пекине, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Дэн Секстон (9-я минута), Артем Гареев (13-я), Брукс Мэйсек (36-я) и Джефф Плэтт (50-я). У проигравших отличился Гунарс Скворцов (25-я).

В следующем матче «Автомобилист» 25 декабря сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», а «Куньлунь» в тот же день примет минское «Динамо».