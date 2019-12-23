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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» обыграл на выезде «Куньлунь» в мачте КХЛ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» одержали победу над китайским «Куньлунем» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Пекине, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Дэн Секстон (9-я минута), Артем Гареев (13-я), Брукс Мэйсек (36-я) и Джефф Плэтт (50-я). У проигравших отличился Гунарс Скворцов (25-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Автомобилист» 25 декабря сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», а «Куньлунь» в тот же день примет минское «Динамо».

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Куньлунь
1:4
0:2, 1:1, 0:1
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1823.12.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена"
Главные тренеры
Курт ФрэйзерАндрей Мартемьянов
Вратари
Шимон ГрубецЯкуб Коварж
1-й период
08:08Дэн Секстон(Никита Трямкин)
12:14Артем Гареев(Павел Дацюк, Вячеслав Литовченко)
2-й период
24:39Гунарс Скворцов(Кори Кейн, Виктор Бартли)
35:10Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Ефим Гуркин)
3-й период
49:27Джефф Плэтт(Виталий Попов, Андрей Обидин)
49:59Гунарс Скворцов
Статистика
2Штрафное время0
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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