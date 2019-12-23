«Автомобилист» обыграл на выезде «Куньлунь» в мачте КХЛ
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» одержали победу над китайским «Куньлунем» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Хоккеисты екатеринбургского «Автомобилиста» одержали победу над китайским «Куньлунем» и продлили победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до четырех матчей.
Встреча, прошедшая в понедельник в Пекине, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Дэн Секстон (9-я минута), Артем Гареев (13-я), Брукс Мэйсек (36-я) и Джефф Плэтт (50-я). У проигравших отличился Гунарс Скворцов (25-я).
В следующем матче «Автомобилист» 25 декабря сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом», а «Куньлунь» в тот же день примет минское «Динамо».
|Курт Фрэйзер
|Андрей Мартемьянов
|Шимон Грубец
|Якуб Коварж
|08:08
|Дэн Секстон(Никита Трямкин)
|12:14
|Артем Гареев(Павел Дацюк, Вячеслав Литовченко)
|24:39
|Гунарс Скворцов(Кори Кейн, Виктор Бартли)
|35:10
|Брукс Мэйсек(Найджел Доус, Ефим Гуркин)
|49:27
|Джефф Плэтт(Виталий Попов, Андрей Обидин)
|49:59
|Гунарс Скворцов
|2
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)