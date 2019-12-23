Новый мозг, канадский бомбардир и вратарь-стена. Кто сделал «Барыс» сильнее

Столичный клуб возвращается на «Барыс Арену» после шести матчей на выезде — пять побед и поражение. Казахстанский клуб, набрав десять очков в серии, практически догнал «Авангард»: отставание составляет четыре очка (50 против 54), но у «Барыса» два матча в запасе. Тут нужно учесть, что пока команда Скабелки будет биться с грандами, омичам предстоят игры с аутсайдерами «Востока» (дважды с «Трактором» и встреча с «Нефтехимиком»). Но у «Барыса» есть несколько игроков, которые могут остановить любого конкурента.

1. Хенрик Карлссон

36-летний голкипер продолжает удивлять, став настоящей стеной. Если бы он так играл, когда пришел в КХЛ, то сейчас был бы уже на пенсии после дорогих контрактов в СКА или «Ак Барсе». Первый номер сборной Казахстана с 95 процентами отраженных бросков идет третьим в лиге, уступая лишь Александру Самонову из СКА и Тимуру Билялову из «Ак Барса» (у обоих по 95,4 процента).

Две игры на ноль и 1,38 (второе место по коэффициенту надежности) — эти цифры делают Карлссона опасным для любого нападения. Если голкипер продолжит в том же духе, то «Барыс» его переподпишет еще на пару сезонов. Главный фактор роста результатов, по нашему мнению, появление в команде сильного конкурента в лице Эдди Паскуале — Хенрик не хочет проигрывать.

2. Корбэн Найт

Центрфорвард перехватил эстафету бомбардирского лидерства у Романа Старченко. Четыре очка против «Витязя» не только стали личным рекордом в одном матче, но и помогли набрать 25 баллов. 12 голов и 13 передач — промежуточный результат Найта. До лучших показателей в КХЛ, конечно, очень далеко, но канадец стал приносить результат. А это уже хорошо.

С ним и «Барыс» на ходу. В своих успехах Корбэн не последнюю роль отводит партнерам по звену. И если Кертис Волк пока скромно набрал восемь очков за сезон, то другой уже разменял «десятку» — это Линус Виделль. Между этими ребятами запредельное взаимопонимание.

3. Линус Виделль

34-летний шведский нападающий, который мог завершить карьеру, стал находкой для «Барыса» и его «мозгом» в атаке. В семи из последних девяти игр Виделль набирал очки, и почти в каждой казахстанская команда побеждала. Линус в первых шести матчах только голов, а во второй половине адаптационного этапа разразился десятью баллами (4+6).

С его передач забивал не только Найт, которому он ассистирует чаще других, но и Даррен Диц, Старченко и Волк. Корбэн охарактеризовал напарника как умного игрока, умеющего отдать удобнейшую передачу, а мы — как мастера, с которым Скабелке очень повезло.