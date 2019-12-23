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22:02 (мск), источник: ТАСС

Организаторы вынесенного матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» перепутали российский гимн

ДАВОС /Швейцария/, 23 декабря. /ТАСС/. Организаторы вынесенного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом» перепутали российский гимн. Встреча проходит в швейцарском Давосе.

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Вместо российского гимна была поставлена «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России после распада СССР в 1991 году и до 2000 года. С 2000 года используется гимн, текст к которому написал Сергей Михалков, музыку — Александр Александров (мелодия и основа текста были заимствованы из гимна СССР).

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После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения.

15 декабря перед встречей второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала, который прошел в России, между сборными Чехии и Швеции организаторы включили вместо гимна Чехии национальный гимн Казахстана, болельщики чешской сборной также исполнили гимн без музыкального сопровождения.

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В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав 58 очков в 38 матчах. «Салават Юлаев» имеет в своем активе 45 очков после 41 игры и располагается на шестой строчке на Востоке.

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