Организаторы вынесенного матча КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» перепутали российский гимн

Вместо российского гимна была поставлена «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России после распада СССР в 1991 году и до 2000 года. С 2000 года используется гимн, текст к которому написал Сергей Михалков, музыку — Александр Александров (мелодия и основа текста были заимствованы из гимна СССР).