«Салават Юлаев» в овертайме победил «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу на 10-й секунде овертайма забросил Филип Ларсен. Также у «Салавата Юлаева» отличились Линус Умарк (8-я минута), Дмитрий Кугрышев (9), Эдуард Гиматов (33). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Мэттью Фрэттин (4), Виктор Тихонов (13), Альберт Яруллин (21). Умарк набрал 400 очков в 451 матче в КХЛ (120 шайб + 280 передач).

Перед матчем организаторы перепутали российский гимн, вместо современной версии была поставлена «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России после распада СССР в 1991 году и до 2000 года. После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения.

В текущем сезоне «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретились в четвертый раз, «Салават Юлаев» одержал вторую победу, последнее «зеленое дерби» прошло 19 декабря в Казани и завершилось победой хозяев со счетом 2:1. По ходу регулярного чемпионата «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют еще дважды в Казани. В других матчах дня екатеринбургский «Автомобилист» на выезде переиграл «Куньлунь» из Пекина со счетом 4:1, защитник гостей Ефим Гуркин провел 300-й матч в КХЛ (292 в регулярном чемпионате и восемь — в плей-офф). Челябинский «Трактор» в гостях оказался сильнее череповецкой «Северстали», хозяева потерпели пятое поражение подряд в КХЛ.

Игра прошла под брендом KHL Games, номинальным хозяином льда была уфимская команда. Подобная встреча станет пятой в истории лиги и третьей в Швейцарии. В прошлом году московский ЦСКА и петербургский СКА встречались с братиславским «Слованом» в Вене и с рижским «Динамо» в Цюрихе. Ранее в Давосе проходил матч КХЛ — в 2010 году петербургский СКА выиграл у московского «Спартака» со счетом 5:1.

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