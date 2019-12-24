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00:19 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» в овертайме победил «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

ДАВОС /Швейцария/, 24 декабря. /ТАСС/. Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 в вынесенном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в швейцарском Давосе на «Вейлант-Арене» в присутствии 4264 зрителей, арена вмещает 7080 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Победную шайбу на 10-й секунде овертайма забросил Филип Ларсен. Также у «Салавата Юлаева» отличились Линус Умарк (8-я минута), Дмитрий Кугрышев (9), Эдуард Гиматов (33). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Мэттью Фрэттин (4), Виктор Тихонов (13), Альберт Яруллин (21). Умарк набрал 400 очков в 451 матче в КХЛ (120 шайб + 280 передач).

Перед матчем организаторы перепутали российский гимн, вместо современной версии была поставлена «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России после распада СССР в 1991 году и до 2000 года. После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения.

В текущем сезоне «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретились в четвертый раз, «Салават Юлаев» одержал вторую победу, последнее «зеленое дерби» прошло 19 декабря в Казани и завершилось победой хозяев со счетом 2:1. По ходу регулярного чемпионата «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют еще дважды в Казани. В других матчах дня екатеринбургский «Автомобилист» на выезде переиграл «Куньлунь» из Пекина со счетом 4:1, защитник гостей Ефим Гуркин провел 300-й матч в КХЛ (292 в регулярном чемпионате и восемь — в плей-офф). Челябинский «Трактор» в гостях оказался сильнее череповецкой «Северстали», хозяева потерпели пятое поражение подряд в КХЛ.

Игра прошла под брендом KHL Games, номинальным хозяином льда была уфимская команда. Подобная встреча станет пятой в истории лиги и третьей в Швейцарии. В прошлом году московский ЦСКА и петербургский СКА встречались с братиславским «Слованом» в Вене и с рижским «Динамо» в Цюрихе. Ранее в Давосе проходил матч КХЛ — в 2010 году петербургский СКА выиграл у московского «Спартака» со счетом 5:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав 59 очков в 39 матчах. «Салават Юлаев» имеет в своем активе 47 очков после 42 игр и располагается на пятой строчке на Востоке, команда прервала трехматчевую серию поражений. «Ак Барс» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в среду, «Салават Юлаев» примет московский ЦСКА 6 января 2020 года. С 26 по 31 декабря «Салават Юлаев» примет участие в традиционном турнире — Кубке Шпенглера, на групповом этапе уфимский клуб сыграет со швейцарской «Амбри-Пиоттой» и финским ТПС.

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Салават Юлаев
4:3ОТ
2:2, 1:1, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1823.12.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Vaillant Arena, 4527 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинДмитрий Квартальнов
Вратари
Андрей КареевАдам Рейдеборн
1-й период
03:01Мэтт Фрэттин(Альберт Яруллин, Виктор Тихонов)
03:24Артем Галимов
07:11Линус Умарк(Алексей II Семенов, Никита Сошников)
08:15Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин)
11:16Артем Сергеев
12:16Виктор Тихонов(Альберт Яруллин, Патрис Кормье)
2-й период
20:09Альберт Яруллин(Кирилл Петров)
21:20Артем Сергеев
28:53Дмитрий Юдин
31:02Командный штраф
32:13Эдуард Гиматов(Линус Умарк, Никита Сошников)
35:10Эдуард Гиматов
3-й период
41:38Камиль Фазылзянов
42:47Теему Хартикайнен
Овертайм
60:10Филип Ларсен(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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