«Салават Юлаев» в овертайме победил «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ

Победную шайбу на 10-й секунде овертайма забросил Филип Ларсен. Также у «Салавата Юлаева» отличились Линус Умарк (8-я минута), Дмитрий Кугрышев (9), Эдуард Гиматов (33). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Мэттью Фрэттин (4), Виктор Тихонов (13), Альберт Яруллин (21). Умарк набрал 400 очков в 451 матче в КХЛ (120 шайб + 280 передач).
Перед матчем организаторы перепутали российский гимн, вместо современной версии была поставлена «Патриотическая песня» композитора Михаила Глинки, которая использовалась в качестве гимна России после распада СССР в 1991 году и до 2000 года. После ошибки организаторов болельщики российских команд исполнили национальный гимн без общего музыкального сопровождения.
В текущем сезоне «Ак Барс» и «Салават Юлаев» встретились в четвертый раз, «Салават Юлаев» одержал вторую победу, последнее «зеленое дерби» прошло 19 декабря в Казани и завершилось победой хозяев со счетом 2:1. По ходу регулярного чемпионата «Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют еще дважды в Казани. В других матчах дня екатеринбургский «Автомобилист» на выезде переиграл «Куньлунь» из Пекина со счетом 4:1, защитник гостей Ефим Гуркин провел 300-й матч в КХЛ (292 в регулярном чемпионате и восемь — в плей-офф). Челябинский «Трактор» в гостях оказался сильнее череповецкой «Северстали», хозяева потерпели пятое поражение подряд в КХЛ.
Игра прошла под брендом KHL Games, номинальным хозяином льда была уфимская команда. Подобная встреча станет пятой в истории лиги и третьей в Швейцарии. В прошлом году московский ЦСКА и петербургский СКА встречались с братиславским «Слованом» в Вене и с рижским «Динамо» в Цюрихе. Ранее в Давосе проходил матч КХЛ — в 2010 году петербургский СКА выиграл у московского «Спартака» со счетом 5:1.
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место, набрав 59 очков в 39 матчах. «Салават Юлаев» имеет в своем активе 47 очков после 42 игр и располагается на пятой строчке на Востоке, команда прервала трехматчевую серию поражений. «Ак Барс» на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в среду, «Салават Юлаев» примет московский ЦСКА 6 января 2020 года. С 26 по 31 декабря «Салават Юлаев» примет участие в традиционном турнире — Кубке Шпенглера, на групповом этапе уфимский клуб сыграет со швейцарской «Амбри-Пиоттой» и финским ТПС.