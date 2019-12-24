«Зеленое дерби» в Давосе. Топовый хоккей и крутейшая атмосфера
Рассказываем о вынесенном матче КХЛ в Швейцарии.
Рассказываем о вынесенном матче КХЛ в Швейцарии.
Вынесенные матчи — давно не новинка для Континентальной хоккейной лиги. Ее игры проходили во многих других странах, помимо России. Но давайте вспомним, как была отмечена 14-я точка на карте КХЛ — Австрия.
В августе 2018 года на специальной
— Я уверен, что после 10 успешных сезонов КХЛ готова показать хоккей мирового уровня даже искушенной аудитории. Мы идем в Австрию, чтобы продемонстрировать лучшее, что есть в нашем спорте, и воодушевить болельщиков из других стран, — говорил
Премьера KHL World Games была дана в Вене (26 и 28 октября 2018-го). Те игры понравились всем, кроме братиславкого «Слована». Словаки по сумме двух матчей получили 0:16 от армейцев Москвы и Питера.
Спустя месяц армейские клубы играли уже в Цюрихе — с рижском «Динамо». И вновь российские команды оказались на высоте:
А проект KHL World Games получил отличные отзывы. Например, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил:
К слову, болельщицам в Цюрихе тогда очень понравился Кирилл Капризов.
После этого стало понятно — у истории KHL World Games будет продолжение.
— КХЛ продолжит практику проведения выставочных матчей. В рамках проекта KHL World Games «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в Швейцарии, в Давосе. Эта игра будет домашней для «Салавата Юлаева», — подтвердил Георгий Кобылянский.
Как вы помните, с этого сезона «зеленое дерби» разыгрывает свой уникальный трофей — «Чак-чак Cup». Его Кубок представляет собой скульптурное изображение десерта из теста и меда, ведь именно это традиционное лакомство, наверное, первое что приходит на ум при упоминании республик Башкирии и Татарстана.
Трофей, кстати, очень симпатичный и уже обрастает историей:
В Давос «Чак-чак Cup» пожаловал вместе с участниками очередного «зеленого дерби» и был торжественно представлен в фойе «Вейлант Арены».
Обе команды отлично сработали еще до матча, сделав очень крутое представление своих республик в Швейцарии.
Мы спрашивали местных жителей: «Вы знаете, что такое
«Салават» удивил местных дегустацией меда, а также пригласил в гости в башкирскую юрту. Она возникла перед заснеженным спортивным дворцом, а болельщики могли посмотреть, как выгладит национальное жилище башкир снаружи и изнутри.
А еще «Салават» (конечно же) привез с собой маскота — Куницу, которая и тут очаровала юных поклонников хоккея. Теперь маленькие швейцарцы — с детства за Башкортостан.
Но главным на трибунах были российские болельщики. Посмотрите на выездников «Ак Барса». Они сделали атмосферу вечера неповторимой.
Игроки обеих команд перед матчем были осторожны. Например, Виктора Тихонова спрашивали:
— Вы предпочли бы победу 7:6 или 1:0?
— Главное — победа, а какой счет — это неважно, — отвечал форвард.
Но в итоге «Салават» и «Ак Барс» выдали мощное шоу на льду, в котором было семь шайб и победа в овертайме.
Причем матч мог не перейти в овертайм. За считанные секунды до сирены нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо имел шанс заколотить победную, но сам попал под силовой.
— Не могу сказать точно, не смотрел повтор, все равно уже ничего не изменить, — говорил после игры расстроенный Азеведо. — Но обе команды сражались, мы хотели выиграть, «Салават Юлаев» играл лучше, к сожалению, не сумели победить. Их вратарь провел хороший матч. Мы знали, что ожидать друг от друга. Очевидно, сегодня была особая атмосфера, лед хороший, новые ощущения от другого места. Я думаю, что это была хорошая реклама КХЛ: много голов, овертайм.
К слову, встречу посетили 4264 зрителя. И, поверьте, они остались очень довольны.
|Николай Цулыгин
|Дмитрий Квартальнов
|Андрей Кареев
|Адам Рейдеборн
|03:01
|Мэтт Фрэттин(Альберт Яруллин, Виктор Тихонов)
|03:24
|Артем Галимов
|07:11
|Линус Умарк(Алексей II Семенов, Никита Сошников)
|08:15
|Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин)
|11:16
|Артем Сергеев
|12:16
|Виктор Тихонов(Альберт Яруллин, Патрис Кормье)
|20:09
|Альберт Яруллин(Кирилл Петров)
|21:20
|Артем Сергеев
|28:53
|Дмитрий Юдин
|31:02
|Командный штраф
|32:13
|Эдуард Гиматов(Линус Умарк, Никита Сошников)
|35:10
|Эдуард Гиматов
|41:38
|Камиль Фазылзянов
|42:47
|Теему Хартикайнен
|60:10
|Филип Ларсен(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Ромасько(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)