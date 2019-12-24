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09:40 (мск), источник: Матч ТВ

«Зеленое дерби» в Давосе. Топовый хоккей и крутейшая атмосфера

Рассказываем о вынесенном матче КХЛ в Швейцарии.

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Источник: Матч ТВ

  • В рамках KHL World Games в швейцарском Давосе в понедельник сыграли «Салават Юлаев» и «Ак Барс». Это был четверый эпизод «зеленого дерби» в этом сезоне
  • Уфимцы вырвали победу в овертайме — 4:3
  • Решающую шайбу забросил Филип Ларсен на 10-й секунде дополнительного времени
  • Матч стал самым «высоким» в истории КХЛ: Давос находится на высоте 1560 м над уровнем моря

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ KHL WORLD GAMES. КАК ИГРЫ ДОБРАЛИСЬ ДО ДАВОСА

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Вынесенные матчи — давно не новинка для Континентальной хоккейной лиги. Ее игры проходили во многих других странах, помимо России. Но давайте вспомним, как была отмечена 14-я точка на карте КХЛ — Австрия.

В августе 2018 года на специальной пресс-конференции в Вене был представлен фирменный стиль нового проекта лиги — KHL World Games, серии вынесенных матчей по ходу «регулярки».

 — Я уверен, что после 10 успешных сезонов КХЛ готова показать хоккей мирового уровня даже искушенной аудитории. Мы идем в Австрию, чтобы продемонстрировать лучшее, что есть в нашем спорте, и воодушевить болельщиков из других стран, — говорил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Премьера KHL World Games была дана в Вене (26 и 28 октября 2018-го). Те игры понравились всем, кроме братиславкого «Слована». Словаки по сумме двух матчей получили 0:16 от армейцев Москвы и Питера.

Спустя месяц армейские клубы играли уже в Цюрихе — с рижском «Динамо». И вновь российские команды оказались на высоте:

  • Питерцы обыграли рижан — 3:1
  • Москвичи — разгромили 5:0

А проект KHL World Games получил отличные отзывы. Например, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил:

К слову, болельщицам в Цюрихе тогда очень понравился Кирилл Капризов.

После этого стало понятно — у истории KHL World Games будет продолжение.

 — КХЛ продолжит практику проведения выставочных матчей. В рамках проекта KHL World Games «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом» в Швейцарии, в Давосе. Эта игра будет домашней для «Салавата Юлаева», — подтвердил Георгий Кобылянский.

«АК БАРС» ПРИВЕЗ В ДАВОС ЧАК-ЧАК. «САЛАВАТ» — МЕД И БАШКИРСКУЮ ЮРТУ

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Как вы помните, с этого сезона «зеленое дерби» разыгрывает свой уникальный трофей — «Чак-чак Cup». Его Кубок представляет собой скульптурное изображение десерта из теста и меда, ведь именно это традиционное лакомство, наверное, первое что приходит на ум при упоминании республик Башкирии и Татарстана.

Трофей, кстати, очень симпатичный и уже обрастает историей:

  • Он впервые был представлен и разыгран 19 октября
  • Победителем тогда стал «Салават Юлаев» (3:1)
  • 24 ноября «Ак Барс» во второй серии «зеленого дерби» был сильнее, а Кубок забрал Данис Зарипов, реализовавший решающую попытку в серии буллитов
  • 19 декабря казанцы снова победили (2:1) и оставили «Чак-чак Cup» у себя
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В Давос «Чак-чак Cup» пожаловал вместе с участниками очередного «зеленого дерби» и был торжественно представлен в фойе «Вейлант Арены».

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Обе команды отлично сработали еще до матча, сделав очень крутое представление своих республик в Швейцарии.

Мы спрашивали местных жителей: «Вы знаете, что такое чак-чак?» Люди в ответ смущенно предполагали: «Это певец? Или, может, сорт пива?» «Ак Барс» исправил кулинарную неграмотность, угостив чак-чаком всех желающих. Кстати, десерт можно было брать в любом количестве, даже уносить домой. Теперь, вполне возможно, чак-чак займет место на швейцарских рождественских столах.

«Салават» удивил местных дегустацией меда, а также пригласил в гости в башкирскую юрту. Она возникла перед заснеженным спортивным дворцом, а болельщики могли посмотреть, как выгладит национальное жилище башкир снаружи и изнутри.

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А еще «Салават» (конечно же) привез с собой маскота — Куницу, которая и тут очаровала юных поклонников хоккея. Теперь маленькие швейцарцы — с детства за Башкортостан.

Но главным на трибунах были российские болельщики. Посмотрите на выездников «Ак Барса». Они сделали атмосферу вечера неповторимой.

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ХОРОШАЯ РЕКЛАМА КХЛ: НОВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ, МНОГО ГОЛОВ, ОВЕРТАЙМ

Игроки обеих команд перед матчем были осторожны. Например, Виктора Тихонова спрашивали:

— Вы предпочли бы победу 7:6 или 1:0?

— Главное — победа, а какой счет — это неважно, — отвечал форвард.

Но в итоге «Салават» и «Ак Барс» выдали мощное шоу на льду, в котором было семь шайб и победа в овертайме.

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  • Основное время закончилось со счетом 3:3.
  • Шайбы в составе уфимской команды забросили Линус Умарк, Дмитрий Кугрышев и Эдуард Гиматов.
  • У казанского коллектива отличились Мэтт Фрэттин, Виктор Тихонов и Альберт Яруллин.
  • Автором победного гола (на 10-й секунде овертайма!) стал Филип Ларсен.

Причем матч мог не перейти в овертайм. За считанные секунды до сирены нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо имел шанс заколотить победную, но сам попал под силовой.

 — Не могу сказать точно, не смотрел повтор, все равно уже ничего не изменить, — говорил после игры расстроенный Азеведо. — Но обе команды сражались, мы хотели выиграть, «Салават Юлаев» играл лучше, к сожалению, не сумели победить. Их вратарь провел хороший матч. Мы знали, что ожидать друг от друга. Очевидно, сегодня была особая атмосфера, лед хороший, новые ощущения от другого места. Я думаю, что это была хорошая реклама КХЛ: много голов, овертайм.

К слову, встречу посетили 4264 зрителя. И, поверьте, они остались очень довольны.

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Салават Юлаев
4:3ОТ
2:2, 1:1, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 1823.12.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Vaillant Arena, 4527 зрителей
Главные тренеры
Николай ЦулыгинДмитрий Квартальнов
Вратари
Андрей КареевАдам Рейдеборн
1-й период
03:01Мэтт Фрэттин(Альберт Яруллин, Виктор Тихонов)
03:24Артем Галимов
07:11Линус Умарк(Алексей II Семенов, Никита Сошников)
08:15Дмитрий Кугрышев(Александр Кадейкин)
11:16Артем Сергеев
12:16Виктор Тихонов(Альберт Яруллин, Патрис Кормье)
2-й период
20:09Альберт Яруллин(Кирилл Петров)
21:20Артем Сергеев
28:53Дмитрий Юдин
31:02Командный штраф
32:13Эдуард Гиматов(Линус Умарк, Никита Сошников)
35:10Эдуард Гиматов
3-й период
41:38Камиль Фазылзянов
42:47Теему Хартикайнен
Овертайм
60:10Филип Ларсен(Линус Умарк, Теему Хартикайнен)
Статистика
8Штрафное время8
4Игра в большинстве4
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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