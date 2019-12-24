Канадский форвард сменил клуб после разгрома от «Барыса»

27-летний Хауден в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 36 матчах, набрав 13 (7+6) очков при показателе полезности «-2» и 39 минутах штрафа. В последний раз за нижегородский клуб канадский форвард сыграл 18 декабря в матче с казахстанским «Барысом» (0:4).

Минувший сезон канадец провел в минском «Динамо», где набрал 28 (12+16) очков. В общей сложности за 2,5 сезона в КХЛ он провел 150 матчей, набрав 73 (36+37) очка.