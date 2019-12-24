Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
42
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
37
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Сент-Луис Блюз
14
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Нью-Джерси Дэвилз
17
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Аризона Койотс
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
26
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Баффало Сэйбрз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
51
Хоккей. НХЛ
01:00
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
30
Все события
Фоторепортажи
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
11:50 (мск), источник: Vesti.kz

Канадский форвард сменил клуб после разгрома от «Барыса»

Канадский нападающий нижегородского «Торпедо» Куинтон Хауден стал игроком «Витязя», информирует пресс-служба подмосковного клуба.

Наверх

27-летний Хауден в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 36 матчах, набрав 13 (7+6) очков при показателе полезности «-2» и 39 минутах штрафа. В последний раз за нижегородский клуб канадский форвард сыграл 18 декабря в матче с казахстанским «Барысом» (0:4).

Минувший сезон канадец провел в минском «Динамо», где набрал 28 (12+16) очков. В общей сложности за 2,5 сезона в КХЛ он провел 150 матчей, набрав 73 (36+37) очка.

В 2010 году Хауден выбран в первом раунде НХЛ «Флоридой Пантерз» под общим 25-м номером.

Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
УЕФА объявил об исключении "Ордабасы" из Лиги Европы
Обошел Головина: Дзюба признан лучшим в России
Овечкин забил, Кузнецова сослали в запас. «Вашингтон» разгромлен
«Зеленое дерби» в Давосе. Топовый хоккей и крутейшая атмосфера
Наш биатлон трясет: Малышко выгнали, Польховского вернули
Украинская звезда Playboy провела 40 стартов в ралли (фото)
Бешеный матч в Торонто потряс НХЛ. 14 шайб и гол Свечникова
Русские из «Тампы» не пощадили Бобровского (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь