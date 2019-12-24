Команда для последних периодов? Что мешает «Барысу» подняться выше третьего места «Востока»

Источник: РИА "Новости"

После 38 матчей «Барыс» располагается на третьем месте в Восточной конференции с 50 очками, отставая от омского «Авангарда» на четыре очка. Одной из слабых сторон в игре, которая мешает обойти прямых конкурентов, — неуверенность в стартовые 20 минут.

Первый период

«Барыс» продолжает проседать в первых периодах. Из 38 проведенных 20-минуток выиграно всего шесть, а проиграно — 11. Еще в 21-м матче стартовый отрезок завершился вничью. Подопечные Скабелки идут по этому показателю худшими вместе с минским «Динамо».

Худшие в первом периоде:

1−2 «Динамо» Минск и «Барыс» — по 12 очков

3. «Трактор» — 16 очков

4−5. «Сочи» и «Динамо» Рига — по 18 очков.

Лучшие в первом периоде:

1. «Йокерит» — 34 очка

2−5. «Ак Барс», «Авангард», «Металлург» и «Автомобилист» — 32 очка.

Второй период

Тут ситуацию идет на поправку, и «Барыс» поднимается в середину таблицы, поделив 10−11 место с питерским СКА — 14 побед, 15 ничьих и девять поражений. Но «Авангард» снова лучше.

Лучшие во втором периоде:

1−3. ЦСКА, «Спартак» и «Авангард» — по 38 очков

4. «Динамо» Москва — 36 очков

5−8. «Ак Барс», «Локомотив», «Сибирь» и «Торпедо» — по 34

…10−11. «Барыс» и СКА — по 28 очков.

Третий период

В заключительном игровом отрезке основного времени «Барыс» пропустил только 21 гол (всего — 74 шайбы), уступая лишь на результативный бросок СКА и соседствуя с ЦСКА. Такая уверенная игра в обороне привела столичный клуб всего к восьми поражениям в последней трети матча (лучший результат в КХЛ).

Лучшие в третьем периоде:

1−3. ЦСКА, «Авангард» и «Салават Юлаев» — по 40 очков

4. «Торпедо» — 36 очков

5−8. «Барыс», «Ак Барс», «Локомотив» и «Витязь» — по 32 очка.

Сможет ли «Барыс» улучшить свои показатели перед наступлением 2020 года? Возможно, что нет, или не так заметно, как бы хотелось, ведь в Нур-Султан фавориты приедут конференций, и «Барысу» придется сыграть сразу три сложных матча. Не складываются удачно встречи у столичной команды и против китайского «Куньлуня». Как выйдет из сложной ситуации Скабелка?