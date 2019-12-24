ЦСКА в четвертый раз подряд обыграл «Металлург» в матчах КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (32-я и 49-я минуты) и Максим Шалунов (40). У «Металлурга» отличились Сергей Мозякин (10) и Андрей Нестрашил (33). По ходу матча армейцы дважды отыгрывались.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a35b07783a42f577090b" data-vnd="a35b07783a42f577090b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a35b07783a42f577090b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич провел 500-й матч в КХЛ (429 в регулярном чемпионате и 71 в плей-офф), его партнер по команде и амплуа, Мэт Робинсон, сыграл в своем 400-м матче в КХЛ (330 в регулярном чемпионате и 70 в плей-офф). Форвард ЦСКА Антон Слепышев провел 300-й матч в КХЛ (246 в регулярном чемпионате и 54 в плей-офф). Защитник «Металлурга» Иван Верещагин сыграл в 300-м матче в КХЛ (268 в регулярном чемпионате и 32 в плей-офф).

На матче продолжила действовать социальная акция «Елка желаний», в рамках которой болельщики, посещающие домашние матчи ЦСКА, могут оставить подарки для детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов из детских домов, ранее написавших свои пожелания.

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, первый матч прошел 28 ноября, гостевую победу в нем одержали армейцы со счетом 3:1. ЦСКА одержал четвертую победу подряд над «Металлургом» в матчах КХЛ, в последний раз магнитогорцы переиграли москвичей 21 декабря 2017 года, одержав в Москве победу со счетом 4:1.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 59 очков в 39 матчах. Армейцы одержали шестую победу подряд. «Металлург» занимает девятое место в Восточной конференции, в активе магнитогорского клуба 43 очка в 41 матче. В следующем матче ЦСКА примет московское «Динамо» в среду, «Металлург» на выезде сыграет с рижским «Динамо» в четверг.