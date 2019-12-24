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21:55 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в четвертый раз подряд обыграл «Металлург» в матчах КХЛ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своем льду переиграл магнитогорский «Металлург» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

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Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (32-я и 49-я минуты) и Максим Шалунов (40). У «Металлурга» отличились Сергей Мозякин (10) и Андрей Нестрашил (33). По ходу матча армейцы дважды отыгрывались.

Во время загрузки произошла ошибка.

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич провел 500-й матч в КХЛ (429 в регулярном чемпионате и 71 в плей-офф), его партнер по команде и амплуа, Мэт Робинсон, сыграл в своем 400-м матче в КХЛ (330 в регулярном чемпионате и 70 в плей-офф). Форвард ЦСКА Антон Слепышев провел 300-й матч в КХЛ (246 в регулярном чемпионате и 54 в плей-офф). Защитник «Металлурга» Иван Верещагин сыграл в 300-м матче в КХЛ (268 в регулярном чемпионате и 32 в плей-офф).

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На матче продолжила действовать социальная акция «Елка желаний», в рамках которой болельщики, посещающие домашние матчи ЦСКА, могут оставить подарки для детей из малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов из детских домов, ранее написавших свои пожелания.

Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, первый матч прошел 28 ноября, гостевую победу в нем одержали армейцы со счетом 3:1. ЦСКА одержал четвертую победу подряд над «Металлургом» в матчах КХЛ, в последний раз магнитогорцы переиграли москвичей 21 декабря 2017 года, одержав в Москве победу со счетом 4:1.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 59 очков в 39 матчах. Армейцы одержали шестую победу подряд. «Металлург» занимает девятое место в Восточной конференции, в активе магнитогорского клуба 43 очка в 41 матче. В следующем матче ЦСКА примет московское «Динамо» в среду, «Металлург» на выезде сыграет с рижским «Динамо» в четверг.

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3:2
0:1, 2:1, 1:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 1824.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 7731 зритель
Главные тренеры
Игорь НикитинИлья Воробьев
Вратари
Илья СорокинВасилий Демченко(Василий Кошечкин, Василий Демченко)
1-й период
07:57Богдан Киселевич
07:57Евгений Тимкин
09:56Сергей Мозякин(Виктор Антипин, Егор Яковлев)
18:55Иржи Секач
2-й период
31:50Михаил Григоренко(Кирилл Капризов)
32:24Андрей Нестрашил(Сергей Мозякин)
39:55Максим Шалунов(Константин Окулов)
3-й период
48:17Николай Кулемин
48:46Михаил Григоренко(Никита Нестеров)
49:34Максим Шалунов
56:38Михаил Григоренко
Статистика
8Штрафное время4
1Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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