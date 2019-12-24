Хоккеист «Сочи» Томилин выбыл на несколько недель из-за травмы

«Артема мы вносим в список травмированных, он пропустит несколько недель, — сказал Гомоляко, которого цитирует официальный сайт “Сочи”. — У (Дмитрия) Архипова небольшое повреждение, но не настолько серьезное, как у Томилина. Также есть повреждение у Дамира Рахимуллина, который тоже будет включен в список травмированных, и немного приболел Никита Точицкий».