Хоккеист «Сочи» Томилин выбыл на несколько недель из-за травмы
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Артем Томилин выбыл на несколько недель
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Артем Томилин выбыл на несколько недель
Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».
«Артема мы вносим в список травмированных, он пропустит несколько недель, — сказал Гомоляко, которого цитирует официальный сайт “Сочи”. — У (Дмитрия) Архипова небольшое повреждение, но не настолько серьезное, как у Томилина. Также есть повреждение у Дамира Рахимуллина, который тоже будет включен в список травмированных, и немного приболел Никита Точицкий».