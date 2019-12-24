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23:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист «Сочи» Томилин выбыл на несколько недель из-за травмы

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Артем Томилин выбыл на несколько недель из-за травмы, об этом сообщил спортивный директор сочинцев Сергей Гомоляко.

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Игрок получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Артема мы вносим в список травмированных, он пропустит несколько недель, — сказал Гомоляко, которого цитирует официальный сайт “Сочи”. — У (Дмитрия) Архипова небольшое повреждение, но не настолько серьезное, как у Томилина. Также есть повреждение у Дамира Рахимуллина, который тоже будет включен в список травмированных, и немного приболел Никита Точицкий».

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