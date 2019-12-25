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10:50 (мск), источник: Чемпионат.com

КХЛ опубликовала топ-10 голов 14-й недели регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала десятку лучших голов 14-й недели регулярного чемпионата.

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Возглавил рейтинг нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу, эффектно поразивший ворота «Адмирала».

Десятка лучших голов недели:

10. Андрей Алтыбармакян («Сочи»);
9. Святослав Гребенщиков («Витязь»);
8. Брайан О’Нилл («Йокерит»);
7. Георгий Белоусов («Автомобилист»);
6. Микаэль Руохамаа («Сибирь»);
5. Денис Паршин («Металлург»);
4. Владимир Ткачёв (СКА);
3. Корбан Найт («Барыс»);
2. Магнус Пяаярви («Локомотив»);
1. Спенсер Фу («Куньлунь»).

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