КХЛ опубликовала топ-10 голов 14-й недели регулярного чемпионата
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала десятку лучших голов 14-й недели регулярного чемпионата.
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте опубликовала десятку лучших голов 14-й недели регулярного чемпионата.
Возглавил рейтинг нападающий «Куньлунь Ред Стар» Спенсер Фу, эффектно поразивший ворота «Адмирала».
Десятка лучших голов недели:
10. Андрей Алтыбармакян («Сочи»);
9. Святослав Гребенщиков («Витязь»);
8. Брайан О’Нилл («Йокерит»);
7. Георгий Белоусов («Автомобилист»);
6. Микаэль Руохамаа («Сибирь»);
5. Денис Паршин («Металлург»);
4. Владимир Ткачёв (СКА);
3. Корбан Найт («Барыс»);
2. Магнус Пяаярви («Локомотив»);
1. Спенсер Фу («Куньлунь»).