«Амур» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв нижегородское «Торпедо».
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв нижегородское «Торпедо».
Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Данил Файзуллин (18-я минута) и Александр Горшков (19). Вратарь «Амура» Евгений Аликин продлил свою «сухую» серию до 120 минут и 11 секунд.
|Александр Гулявцев
|Дэвид Немировски
|Евгений Аликин
|Андерс Линдбек
|17:40
|Данил Файзуллин(Гынек Зогорна, Никита Камалов)
|18:40
|Александр Горшков(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
|27:28
|Михаил Орлов
|29:57
|Станислав Кацуба
|29:57
|Даниил Ильин
|32:39
|Евгений Аликин
|40:30
|Гынек Зогорна
|47:09
|Никита Камалов
|54:56
|Артем Железков
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)