«Амур» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Данил Файзуллин (18-я минута) и Александр Горшков (19). Вратарь «Амура» Евгений Аликин продлил свою «сухую» серию до 120 минут и 11 секунд.