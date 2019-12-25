Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь
Спартак
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Куньлунь
Динамо Мн
20
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сочи
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Автомобилист
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Торпедо
20
Все события
Фоторепортажи
8ЦСКА победил «Эспаньол» в Лиге Европы
10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
15:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» одержал третью подряд победу в КХЛ, обыграв «Торпедо»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Хабаровский «Амур» одержал третью подряд победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв нижегородское «Торпедо».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Данил Файзуллин (18-я минута) и Александр Горшков (19). Вратарь «Амура» Евгений Аликин продлил свою «сухую» серию до 120 минут и 11 секунд.

Амур
2:0
2:0, 0:0, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1825.12.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Александр ГулявцевДэвид Немировски
Вратари
Евгений АликинАндерс Линдбек
1-й период
17:40Данил Файзуллин(Гынек Зогорна, Никита Камалов)
18:40Александр Горшков(Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин)
2-й период
27:28Михаил Орлов
29:57Станислав Кацуба
29:57Даниил Ильин
32:39Евгений Аликин
3-й период
40:30Гынек Зогорна
47:09Никита Камалов
54:56Артем Железков
Статистика
10Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торпедо
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российская биатлонистка готова выйти на гонку Кубка мира в нижнем белье
Самая горячая жена футболиста РПЛ взрывает Instagram своими фото
Без Загитовой, но с Медведевой. Интриги чемпионата России
ESPN включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов десятилетия
«Локо» и «Рубин» хотят игрока «Фенербахче». Трансферы и слухи
Молодежный чемпионат мира по хоккею: России не надо стесняться
Россияне вошли в топ-5 правых нападающих десятилетия в НХЛ
WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Жена Шумахера выступила с обнадеживающим обращением
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь