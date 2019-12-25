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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме переиграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во Владивостоке в среду, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил Алексей Василевский на 64-й минуте, а в основное время у уральцев отличился Анатолий Голышев (36). У хозяев гол забил Александр Мерескин (32).

«Автомобилист» одержал пятую победу подряд в «регулярке», «Адмирал» проиграл второй матч кряду.

Форвард «Автомобилиста» Голышев провел свой 300-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.

Адмирал
1:2ОТ
0:0, 1:1, 0:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1825.12.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена"
Главные тренеры
Сергей СветловАндрей Мартемьянов
Вратари
Александр ТрушковЯкуб Коварж
1-й период
01:46Николай Стасенко
05:22Командный штраф
10:12Евгений Мозер
10:21Александр Мерескин
11:20Адам Альмквист
18:23Артем Гареев
18:23Артем Гареев
2-й период
25:27Кирилл Воронин
25:27Денис Бодров
31:46Александр Мерескин
34:48Николай Стасенко
35:55Анатолий Голышев
35:55Шон Лалонд
Овертайм
62:45Кирилл Пилипенко
62:45Кирилл Пилипенко
63:36Алексей Василевский(Найджел Доус, Брукс Мэйсек)
Статистика
22Штрафное время20
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяАлександр Сергеев(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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