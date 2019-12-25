«Автомобилист» в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме переиграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» в овертайме переиграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая во Владивостоке в среду, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил Алексей Василевский на 64-й минуте, а в основное время у уральцев отличился Анатолий Голышев (36). У хозяев гол забил Александр Мерескин (32).
«Автомобилист» одержал пятую победу подряд в «регулярке», «Адмирал» проиграл второй матч кряду.
Форвард «Автомобилиста» Голышев провел свой 300-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ.
|Сергей Светлов
|Андрей Мартемьянов
|Александр Трушков
|Якуб Коварж
|01:46
|Николай Стасенко
|05:22
|Командный штраф
|10:12
|Евгений Мозер
|10:21
|Александр Мерескин
|11:20
|Адам Альмквист
|18:23
|Артем Гареев
|18:23
|Артем Гареев
|25:27
|Кирилл Воронин
|25:27
|Денис Бодров
|31:46
|Александр Мерескин
|34:48
|Николай Стасенко
|35:55
|Анатолий Голышев
|35:55
|Шон Лалонд
|62:45
|Кирилл Пилипенко
|62:45
|Кирилл Пилипенко
|63:36
|Алексей Василевский(Найджел Доус, Брукс Мэйсек)
|22
|Штрафное время
|20
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Александр Сергеев(Россия, Жуковский)