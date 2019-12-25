«Автомобилист» в овертайме победил «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая во Владивостоке в среду, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Победную шайбу забросил Алексей Василевский на 64-й минуте, а в основное время у уральцев отличился Анатолий Голышев (36). У хозяев гол забил Александр Мерескин (32).