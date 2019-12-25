Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
Ак Барс
01
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
Сочи
22
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
СКА
26
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Спартак
05
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Динамо Мн
21
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Автомобилист
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Торпедо
20
Все события
Фоторепортажи
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
17:34 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило «Кунлуню» в матче выездной серии чемпионата КХЛ

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» уступило «Кунлуню» в заключительном матче выездной серии чемпионата КХЛ со счетом 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Таким образом, «зубры» второй раз в сезоне повторили антирекорд, проиграв 11-й раз подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Матч стартовал с опасного момента у ворот «Кунлуня». Андрей Костицын, которого сватают в подмосковный «Витязь», смог подставить клюшку, но, увы, счет открыт не был. Постепенно китайская команда смогла взять инициативу в свои руки. Опасные моменты стали возникать у ворот Дэнни Тэйлора все чаще. На 6-й минуте встречи минчане нарушили численный состав и поплатились за это. После броска от синей линии динамовцы упустили из внимания Брэндона Ипа, который отправил шайбу в сетку.

Во втором периоде команды продолжили играть с равными шансами на успех, но реализация у минчан по-прежнему оставляла желать лучшего. Игроки «Кунлуня» не форсировали события, ожидая шанса увеличить разницу в счете. Его они использовали менее чем за минуту до конца второго периода. Вновь динамовцы не смогли «зачистить» пятак перед воротами. Дэнни Тэйлор отбил перед собой шайбу, которую подхватил Деванте Смит-Пелли и в падении отправил в ворота.

В начале третьего периода Андрей Костицын сократил разницу в счете, эффектно обыграв соперника и отправив шайбу в левый верхний угол ворот.

Пытаясь избежать поражения, динамовцы в концовке встречи сняли вратаря, однако счет до финальной сирены не изменился.

Куньлунь
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 1825.12.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2822 зрителя
Главные тренеры
Курт ФрэйзерКрэйг Вудкрофт
Вратари
Джереми СмитДэнни Тэйлор
1-й период
03:56Командный штраф
05:55Брэндон Йип(Эндрю Миллер, Андрей Шустр)
2-й период
21:41Райан Спунер
39:37Деванте Смит-Пелли(Джейк Челиос)
3-й период
44:31Андрей Костицын
45:37Брэндон Йип
48:31Гунарс Скворцов
50:41Александр Павлович
54:42Кори Кейн
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Наталью Подольскую раскритиковали в сети из-за странного наряда
Без Загитовой, но с Медведевой. Интриги чемпионата России
Александр Емельяненко: Федор не помогал, когда я был в тюрьме
«Спартак» продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей
Сборная России откажется от проживания в олимпийской деревне
Алина Загитова рассказала о планах в парном фигурном катании
ЦСКА принимает «Динамо» в столичном дерби КХЛ (трансляция)
Анатолий Бышовец заявил о деградации российского футбола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь