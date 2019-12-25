Минское «Динамо» уступило «Кунлуню» в матче выездной серии чемпионата КХЛ

Матч стартовал с опасного момента у ворот «Кунлуня». Андрей Костицын, которого сватают в подмосковный «Витязь», смог подставить клюшку, но, увы, счет открыт не был. Постепенно китайская команда смогла взять инициативу в свои руки. Опасные моменты стали возникать у ворот Дэнни Тэйлора все чаще. На 6-й минуте встречи минчане нарушили численный состав и поплатились за это. После броска от синей линии динамовцы упустили из внимания Брэндона Ипа, который отправил шайбу в сетку.

Во втором периоде команды продолжили играть с равными шансами на успех, но реализация у минчан по-прежнему оставляла желать лучшего. Игроки «Кунлуня» не форсировали события, ожидая шанса увеличить разницу в счете. Его они использовали менее чем за минуту до конца второго периода. Вновь динамовцы не смогли «зачистить» пятак перед воротами. Дэнни Тэйлор отбил перед собой шайбу, которую подхватил Деванте Смит-Пелли и в падении отправил в ворота.

В начале третьего периода Андрей Костицын сократил разницу в счете, эффектно обыграв соперника и отправив шайбу в левый верхний угол ворот.