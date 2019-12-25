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18:01 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» разгромил «Сибирь» и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей

ТАСС, 25 декабря. Московский «Спартак» со счетом 5:0 победил на выезде новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Максим Цыплаков (2-я минута), Андрей Кутейкин (35), Илья Зубов (38), Михаил Юньков (39) и Робин Ганзл (46).

Зубов в шести последних матчах набрал девять очков (три гола + шесть передач). Латвийский нападающий красно-белых Каспарс Даугавиньш, сделавший две результативные передачи, набирает очки в пяти последних встречах (2+6). Это поражение стало самым крупным для новосибирцев в текущем сезоне, до этого они проигрывали с разницей в четыре шайбы 14 ноября в гостях нижегородскому «Торпедо» (2:6).

«Спартак» одержал четвертую победу кряду и занимает четвертую строчку в таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 40 матчах. «Сибирь» после 39 игр идет седьмой на Востоке, в активе команды 45 очков. В следующем матче «Спартак» 27 декабря на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Сибирь» в тот же день примет санкт-петербургский СКА.

Хабаровский «Амур» одержал третью победу кряду, обыграв дома «Торпедо» (2:0), екатеринбургский «Автомобилист» поднялся на третью строчку на Востоке после гостевой победы в овертайме над владивостокским «Адмиралом» (2:1), минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд, уступив в гостях пекинскому «Куньлуню» (1:2).

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0:1, 0:3, 0:1
Спартак
Хоккей, КХЛ, Неделя 1825.12.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Николай ЗаварухинОлег Знарок
Вратари
Алексей Красиков(Харри Сятери)Никита Беспалов
1-й период
01:03Микаэль Руохомаа
01:57Максим Цыплаков(Дмитрий Вишневский, Александр Хохлачев)
2-й период
26:49Аким Тришин
34:11Андрей Кутейкин(Аким Тришин, Михаил Юньков)
37:00Илья Зубов(Яков Рылов, Каспарс Даугавиньш)
38:57Михаил Юньков(Александр Хохлачев, Михаил Котляревский)
3-й период
44:56Микаэль Руохомаа
45:58Робин Ганзл(Каспарс Даугавиньш, Артем Федоров)
54:19Михаил Юньков
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяДенис Бондарь(Россия, Магнитогорск)
Главный судьяЮрий Оскирко(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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