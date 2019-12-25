«Спартак» разгромил «Сибирь» и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей

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Шайбы забросили Максим Цыплаков (2-я минута), Андрей Кутейкин (35), Илья Зубов (38), Михаил Юньков (39) и Робин Ганзл (46).

Зубов в шести последних матчах набрал девять очков (три гола + шесть передач). Латвийский нападающий красно-белых Каспарс Даугавиньш, сделавший две результативные передачи, набирает очки в пяти последних встречах (2+6). Это поражение стало самым крупным для новосибирцев в текущем сезоне, до этого они проигрывали с разницей в четыре шайбы 14 ноября в гостях нижегородскому «Торпедо» (2:6).

«Спартак» одержал четвертую победу кряду и занимает четвертую строчку в таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 40 матчах. «Сибирь» после 39 игр идет седьмой на Востоке, в активе команды 45 очков. В следующем матче «Спартак» 27 декабря на выезде сыграет с челябинским «Трактором», «Сибирь» в тот же день примет санкт-петербургский СКА.

Хабаровский «Амур» одержал третью победу кряду, обыграв дома «Торпедо» (2:0), екатеринбургский «Автомобилист» поднялся на третью строчку на Востоке после гостевой победы в овертайме над владивостокским «Адмиралом» (2:1), минское «Динамо» потерпело 11-е поражение подряд, уступив в гостях пекинскому «Куньлуню» (1:2).