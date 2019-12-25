Шайба чемпиона мира на 11-й секунде не помогла «Барысу» победить СКА

Источник: РИА "Новости"

Хозяева первыми открыли счет, причем уже на 11-й секунде, когда чемпион мира из Финляндии Атте Охтамаа реализовал передачу Дмитрия Шевченко.

Первый тайм в целом получился очень результативным. На четвертой минуте питерские хоккеисты всего за 40 секунд дважды забили, выйдя таким образом вперед. На 12-й минуте вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон пропустил еще раз, после чего был заменен на Эдди Паскуале.

На 13-й минуте Алексей Маклюков с передачи Джесси Блэкера и Романа Старченко сократил разрыв до минимума, сделав 2:3. С таким счетом команды ушли на перерыв, но забить еще раз до конца матча у хоккеистов «Барыса» не получилось.

СКА же, напротив, до конца второго тайма отличился еще трижды, поразив ворота казахстанцев при Паскуале столько же раз, сколько и при Карлссоне. Третий отрезок матча прошел без голов.