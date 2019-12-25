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19:05 (мск), источник: Vesti.kz

Шайба чемпиона мира на 11-й секунде не помогла «Барысу» победить СКА

ХК «Барыс» потерпел крупное поражение от питерского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Нур-Султане и завершилась со счетом 2:6.

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Источник: РИА "Новости"

Хозяева первыми открыли счет, причем уже на 11-й секунде, когда чемпион мира из Финляндии Атте Охтамаа реализовал передачу Дмитрия Шевченко.

Первый тайм в целом получился очень результативным. На четвертой минуте питерские хоккеисты всего за 40 секунд дважды забили, выйдя таким образом вперед. На 12-й минуте вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон пропустил еще раз, после чего был заменен на Эдди Паскуале.

На 13-й минуте Алексей Маклюков с передачи Джесси Блэкера и Романа Старченко сократил разрыв до минимума, сделав 2:3. С таким счетом команды ушли на перерыв, но забить еще раз до конца матча у хоккеистов «Барыса» не получилось.

СКА же, напротив, до конца второго тайма отличился еще трижды, поразив ворота казахстанцев при Паскуале столько же раз, сколько и при Карлссоне. Третий отрезок матча прошел без голов.

Отметим, что встречей со СКА «Барыс» открыл последнюю домашнюю серию в этом году. В пятницу, 27 декабря, подопечные Андрея Скабелки примут московское «Динамо».

Барыс
2:6
2:3, 0:3, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1825.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлексей Кудашов
Вратари
Хенрик Карлссон(Эдвард Паскуале)Алексей Мельничук
1-й период
00:11Атте Охтамаа(Дмитрий Шевченко)
03:04Йори Лехтеря(Владимир Ткачев)
03:43Артем Зуб(Наиль Якупов, Дмитрий Кагарлицкий)
11:25Артем Зуб(Наиль Якупов, Дмитрий Кагарлицкий)
12:13Алексей Маклюков(Джесси Блэкер, Роман Старченко)
2-й период
25:19Корбан Найт
25:29Наиль Якупов(Андрей Кузьменко, Дмитрий Кагарлицкий)
26:48Командный штраф
28:31Василий Токранов(Владимир Ткачев, Лукас Бенгтссон)
37:42Артем Зуб(Владимир Ткачев, Евгений Кетов)
3-й период
50:21Командный штраф
Овертайм
60:00Дмитрий Кагарлицкий
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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