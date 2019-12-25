Шайба чемпиона мира на 11-й секунде не помогла «Барысу» победить СКА
ХК «Барыс» потерпел крупное поражение от питерского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в
ХК «Барыс» потерпел крупное поражение от питерского СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в
Хозяева первыми открыли счет, причем уже на 11-й секунде, когда чемпион мира из Финляндии Атте Охтамаа реализовал передачу Дмитрия Шевченко.
Первый тайм в целом получился очень результативным. На четвертой минуте питерские хоккеисты всего за 40 секунд дважды забили, выйдя таким образом вперед. На 12-й минуте вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон пропустил еще раз, после чего был заменен на Эдди Паскуале.
На 13-й минуте Алексей Маклюков с передачи Джесси Блэкера и Романа Старченко сократил разрыв до минимума, сделав 2:3. С таким счетом команды ушли на перерыв, но забить еще раз до конца матча у хоккеистов «Барыса» не получилось.
СКА же, напротив, до конца второго тайма отличился еще трижды, поразив ворота казахстанцев при Паскуале столько же раз, сколько и при Карлссоне. Третий отрезок матча прошел без голов.
Отметим, что встречей со СКА «Барыс» открыл последнюю домашнюю серию в этом году. В пятницу, 27 декабря, подопечные Андрея Скабелки примут московское «Динамо».
|Андрей Скабелка
|Алексей Кудашов
|Хенрик Карлссон(Эдвард Паскуале)
|Алексей Мельничук
|00:11
|Атте Охтамаа(Дмитрий Шевченко)
|03:04
|Йори Лехтеря(Владимир Ткачев)
|03:43
|Артем Зуб(Наиль Якупов, Дмитрий Кагарлицкий)
|11:25
|Артем Зуб(Наиль Якупов, Дмитрий Кагарлицкий)
|12:13
|Алексей Маклюков(Джесси Блэкер, Роман Старченко)
|25:19
|Корбан Найт
|25:29
|Наиль Якупов(Андрей Кузьменко, Дмитрий Кагарлицкий)
|26:48
|Командный штраф
|28:31
|Василий Токранов(Владимир Ткачев, Лукас Бенгтссон)
|37:42
|Артем Зуб(Владимир Ткачев, Евгений Кетов)
|50:21
|Командный штраф
|60:00
|Дмитрий Кагарлицкий
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)