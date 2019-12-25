Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
Трактор
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
ХК Динамо
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик
Ак Барс
11
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
Сочи
22
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
СКА
26
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Спартак
05
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Динамо Мн
21
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Автомобилист
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Торпедо
20
Все события
Фоторепортажи
24Россия — Финляндия: Пушкин, Гоголь и 67 тысяч зрителей
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вудкрофт: «Динамо» не воспользовалось моментами в матче с «Куньлунем»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Игроки минского «Динамо» создали много моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с пекинским «Куньлунем», но не воспользовались своими возможностями, сказал главный тренер белорусского клуба Крэйг Вудкрофт.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо», в среду уступив «Куньлуню» со счетом 1:2, повторило клубный антирекорд — 11 поражений подряд.

«Думаю, это была хорошая игра со стороны обеих команд. Мы создали много моментов и возможностей для того, чтобы взять контроль над игрой, но не сумели ими воспользоваться. Дэнни Тэйлор хорошо действовал в воротах. Сегодня все решила игра в неравных составах. Хозяева смогли реализовать большинство, а мы нет. У нас было три попытки в конце матча, но ни одна не стала результативной. Это расстраивает. Мне понравилось, как мы боролись в третьем периоде. Мы пытались вернуться в игру, но этого не хватило. Надо продолжать работать и улучшать свою игру, чтобы начать получать результаты», — цитирует Вудкрофта сайт минского клуба.

Куньлунь
2:1
1:0, 1:0, 0:1
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 1825.12.2019, 14:30 (МСК UTC+3)"Шоуган Арена", 2822 зрителя
Главные тренеры
Курт ФрэйзерКрэйг Вудкрофт
Вратари
Джереми СмитДэнни Тэйлор
1-й период
03:56Командный штраф
05:55Брэндон Йип(Эндрю Миллер, Андрей Шустр)
2-й период
21:41Райан Спунер
39:37Деванте Смит-Пелли(Джейк Челиос)
3-й период
44:31Андрей Костицын
45:37Брэндон Йип
48:31Гунарс Скворцов
50:41Александр Павлович
54:42Кори Кейн
Статистика
6Штрафное время6
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Куньлунь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роскошная девушка одного из самых неординарных футболистов экс-СССР
Самая горячая жена футболиста РПЛ взрывает Instagram своими фото
Без Загитовой, но с Медведевой. Интриги чемпионата России
Александр Емельяненко: Федор не помогал, когда я был в тюрьме
«Спартак» продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей
Сборная России откажется от проживания в олимпийской деревне
Алина Загитова рассказала о планах в парном фигурном катании
ЦСКА принимает «Динамо» в столичном дерби КХЛ (трансляция)
Анатолий Бышовец заявил о деградации российского футбола
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь