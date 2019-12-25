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19:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Залетело то, что не залетало раньше». Скабелка — о поражении СКА и мастерстве игроков «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после поражения СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) объяснил результат матча с восемью забитыми голами, передает корреспондент Vesti.kz.

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Он отметил на пресс-конференции, что не хочется оправдываться, но дома у его команды не получается играть так, как на выезде.

Напомним, «Барыс» открыл домашнюю серию игр проигрышем со счетом 2:6. Хет-трик в матче оформил защитник гостей Артем Зуб. При этом столичный клуб открыл счет уже на 11 секунде встречи.

— Конечно, у меня не такое настроение, как у Алексея Кудашова (тренера СКА — прим. ред.), но не знаю как-то… Не хочется сильно и оправдываться, но соперник сделал 24 броска, а мы пропустили шесть голов. Но такие шайбы мы сегодня пропускали… Много сил потратили. Не могу сказать, что мы безвольно уступили, но сегодня много залетело, что в прошлых играх нам не залетало.

Я могу расстроиться из-за того, что этот матч мы сыграли дома. Дома у нас не получается показывать хоккей, который у нас получается на выезде. Разберем и подготовимся к следующему матчу. Надеюсь, что следующий матч будет кардинально другим.

— В прошлом сезоне вы много доверяли Орехову, но в этом заявляете его седьмым защитником. Он потерял уверенность или не ту игру показывает?

— Я вам скажу, не то что многие, но есть ребята, которые играли в прошлом году намного ярче. Возможно, это синдром второго года, когда тебе кажется, что так будет всегда. Но не всегда так получается. Каждую тренировку и каждую игру нужно показывать свой уровень и держать этот уровень. Не у всех получается.

— Не связаны ли поражения с канадской площадкой?

— Мы на канадских и на выезде играем. Там она не виновата?

— Только с «Витязем» мы на канадской играли?

— Да нет. Везде канадская площадка, да и нет никакой разницы. Не важно, какая площадка. Важнее, какое у тебя мастерство и все остальное. На любой площадке ты должен выходить и его показывать.

Следующий матч «Барыс» снова проведет на домашнем льду — 27 декабря примет московское «Динамо». До конца календарного подопечные Скабелки сыграют еще два матча — против «Автомобилиста» (29 декабря) и «Куньлуня» (30 декабря).

Барыс
2:6
2:3, 0:3, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1825.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6230 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлексей Кудашов
Вратари
Хенрик Карлссон(Эдвард Паскуале)Алексей Мельничук
1-й период
00:11Атте Охтамаа(Дмитрий Шевченко)
03:04Йори Лехтеря(Владимир Ткачев)
03:43Артем Зуб(Дмитрий Кагарлицкий, Наиль Якупов)
11:25Артем Зуб(Наиль Якупов, Дмитрий Кагарлицкий)
12:13Алексей Маклюков(Роман Старченко, Джесси Блэкер)
2-й период
25:19Корбан Найт
25:29Наиль Якупов(Дмитрий Кагарлицкий, Андрей Кузьменко)
26:48Командный штраф
28:31Василий Токранов(Владимир Ткачев, Лукас Бенгтссон)
37:42Артем Зуб(Евгений Кетов, Владимир Ткачев)
3-й период
50:21Командный штраф
Овертайм
60:00Дмитрий Кагарлицкий
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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