«Залетело то, что не залетало раньше». Скабелка — о поражении СКА и мастерстве игроков «Барыса»

Он отметил на пресс-конференции, что не хочется оправдываться, но дома у его команды не получается играть так, как на выезде.

Напомним, «Барыс» открыл домашнюю серию игр проигрышем со счетом 2:6. Хет-трик в матче оформил защитник гостей Артем Зуб. При этом столичный клуб открыл счет уже на 11 секунде встречи.

— Конечно, у меня не такое настроение, как у Алексея Кудашова (тренера СКА — прим. ред.), но не знаю как-то… Не хочется сильно и оправдываться, но соперник сделал 24 броска, а мы пропустили шесть голов. Но такие шайбы мы сегодня пропускали… Много сил потратили. Не могу сказать, что мы безвольно уступили, но сегодня много залетело, что в прошлых играх нам не залетало.

Я могу расстроиться из-за того, что этот матч мы сыграли дома. Дома у нас не получается показывать хоккей, который у нас получается на выезде. Разберем и подготовимся к следующему матчу. Надеюсь, что следующий матч будет кардинально другим.

— В прошлом сезоне вы много доверяли Орехову, но в этом заявляете его седьмым защитником. Он потерял уверенность или не ту игру показывает?

— Я вам скажу, не то что многие, но есть ребята, которые играли в прошлом году намного ярче. Возможно, это синдром второго года, когда тебе кажется, что так будет всегда. Но не всегда так получается. Каждую тренировку и каждую игру нужно показывать свой уровень и держать этот уровень. Не у всех получается.

— Не связаны ли поражения с канадской площадкой?

— Мы на канадских и на выезде играем. Там она не виновата?

— Только с «Витязем» мы на канадской играли?

— Да нет. Везде канадская площадка, да и нет никакой разницы. Не важно, какая площадка. Важнее, какое у тебя мастерство и все остальное. На любой площадке ты должен выходить и его показывать.