Московское «Динамо» одержало 2000-ю победу в истории, обыграв ЦСКА
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 3:0 победило ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 3:0 победило ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».
Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (29-я и 60-я минуты) и Михал Чайковски (51).
Эта победа стала для «Динамо» 2000-й в истории. Очная встреча клубов стала 53-й в рамках КХЛ, «Динамо» вышло вперед, одержав 27-ю победу. Динамовцы прервали шестиматчевую победную серию ЦСКА, армейцы не проигрывали с 2 декабря, когда на своей площадке уступили петербургскому СКА (2:4). ЦСКА потерпел девятое поражение в основное время в текущем регулярном чемпионате.
«Динамо» одержало третью победу кряду и занимает третью строчку в таблице Западной конференции, подопечные Владимира Крикунова набрали 53 очка в 41 матче. ЦСКА продолжает возглавлять таблицу Запада, имея 59 очков после 40 игр.
В другом матче игрового дня лидер Восточной конференции казанский «Ак Барс» проиграл третий матч кряду, уступив в гостях по буллитам нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2). Череповецкая «Северсталь» дома победила «Сочи» (4:2), а идущий последним на Востоке челябинский «Трактор» в Балашихе обыграл омский «Авангард» (3:1).
В следующем матче «Динамо» 27 декабря сыграет на выезде с «Барысом» из
|Игорь Никитин
|Владимир Крикунов
|Ларс Юханссон(Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Ларс Юханссон)
|Иван Бочаров
|06:00
|Иван Муранов
|11:45
|Максим Афиногенов
|27:16
|Командный штраф
|28:44
|Дмитрий Яшкин(Иван Бочаров, Вадим Шипачев)
|39:38
|Максим Афиногенов
|45:48
|Максим Мамин
|50:36
|Михал Чайковски(Дмитрий Яшкин)
|54:33
|Никита Нестеров
|54:33
|Дмитрий Огурцов
|56:33
|Кирилл Капризов
|56:33
|Игорь Полыгалов
|59:51
|Дмитрий Яшкин(Юусо Хиетанен, Андре Петерссон)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)