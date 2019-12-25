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22:13 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» одержало 2000-ю победу в истории, обыграв ЦСКА

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Московское «Динамо» со счетом 3:0 победило ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (29-я и 60-я минуты) и Михал Чайковски (51).

Эта победа стала для «Динамо» 2000-й в истории. Очная встреча клубов стала 53-й в рамках КХЛ, «Динамо» вышло вперед, одержав 27-ю победу. Динамовцы прервали шестиматчевую победную серию ЦСКА, армейцы не проигрывали с 2 декабря, когда на своей площадке уступили петербургскому СКА (2:4). ЦСКА потерпел девятое поражение в основное время в текущем регулярном чемпионате.

«Динамо» одержало третью победу кряду и занимает третью строчку в таблице Западной конференции, подопечные Владимира Крикунова набрали 53 очка в 41 матче. ЦСКА продолжает возглавлять таблицу Запада, имея 59 очков после 40 игр.

В другом матче игрового дня лидер Восточной конференции казанский «Ак Барс» проиграл третий матч кряду, уступив в гостях по буллитам нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2). Череповецкая «Северсталь» дома победила «Сочи» (4:2), а идущий последним на Востоке челябинский «Трактор» в Балашихе обыграл омский «Авангард» (3:1).

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В следующем матче «Динамо» 27 декабря сыграет на выезде с «Барысом» из Нур-Султана, ЦСКА 28 декабря примет подольский «Витязь».

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11 декабря© Ньюстюб
ЦСКА
0:3
0:0, 0:1, 0:2
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 1825.12.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинВладимир Крикунов
Вратари
Ларс Юханссон(Илья Сорокин, Ларс Юханссон, Ларс Юханссон)Иван Бочаров
1-й период
06:00Иван Муранов
11:45Максим Афиногенов
2-й период
27:16Командный штраф
28:44Дмитрий Яшкин(Иван Бочаров, Вадим Шипачев)
39:38Максим Афиногенов
3-й период
45:48Максим Мамин
50:36Михал Чайковски(Дмитрий Яшкин)
54:33Никита Нестеров
54:33Дмитрий Огурцов
56:33Кирилл Капризов
56:33Игорь Полыгалов
59:51Дмитрий Яшкин(Юусо Хиетанен, Андре Петерссон)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Раводин(Россия, Московская область)
Главный судьяСергей Юдаков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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