Московское «Динамо» одержало 2000-ю победу в истории, обыграв ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Дмитрий Яшкин (29-я и 60-я минуты) и Михал Чайковски (51).

Эта победа стала для «Динамо» 2000-й в истории. Очная встреча клубов стала 53-й в рамках КХЛ, «Динамо» вышло вперед, одержав 27-ю победу. Динамовцы прервали шестиматчевую победную серию ЦСКА, армейцы не проигрывали с 2 декабря, когда на своей площадке уступили петербургскому СКА (2:4). ЦСКА потерпел девятое поражение в основное время в текущем регулярном чемпионате.

«Динамо» одержало третью победу кряду и занимает третью строчку в таблице Западной конференции, подопечные Владимира Крикунова набрали 53 очка в 41 матче. ЦСКА продолжает возглавлять таблицу Запада, имея 59 очков после 40 игр.

В другом матче игрового дня лидер Восточной конференции казанский «Ак Барс» проиграл третий матч кряду, уступив в гостях по буллитам нижнекамскому «Нефтехимику» (1:2). Череповецкая «Северсталь» дома победила «Сочи» (4:2), а идущий последним на Востоке челябинский «Трактор» в Балашихе обыграл омский «Авангард» (3:1).

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