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11:11 (мск), источник: Sport24

Телегина и Пелагею заподозрили в разрыве отношений. Хоккеиста засняли с незнакомой девушкой: фото

Российская певица Пелагея рассталась с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным, сообщает Starhit.

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Источник: AFP 2019

В декабре в инстаграме Телегина появилось совместное фото с женой, которую он подписал: «Воссоединение». Однако теперь этого снимка нет, как и других фото с Пелагеей. Поклонники пары заподозрили, что в их отношениях появились проблемы.

А совсем недавно 27-летний хоккеист был замечен в компании блондинки на каком-то светском мероприятии.

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Стоит отметить, что последняя публикация Пелагеи с супругом в инстаграме датирована апрелем этого года.

Пелагея и Телегин поженились летом 2016-го. 21 января прошлого года у них родилась дочь Таисия, а в августе 2018-го Телегин и Пелагея сыграли вторую свадьбу. Церемония прошла в кругу семьи на Мальдивах: на праздник не были приглашены даже самые близкие друзья, хоккеист и фолк-исполнительница провели этот день вдвоем.

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