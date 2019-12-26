Телегина и Пелагею заподозрили в разрыве отношений. Хоккеиста засняли с незнакомой девушкой: фото
Российская певица Пелагея рассталась с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным, сообщает Starhit.
Российская певица Пелагея рассталась с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным, сообщает Starhit.
В декабре в инстаграме Телегина появилось совместное фото с женой, которую он подписал: «Воссоединение». Однако теперь этого снимка нет, как и других фото с Пелагеей. Поклонники пары заподозрили, что в их отношениях появились проблемы.
А совсем недавно 27-летний хоккеист был замечен в компании блондинки на
Стоит отметить, что последняя публикация Пелагеи с супругом в инстаграме датирована апрелем этого года.
Пелагея и Телегин поженились летом 2016-го. 21 января прошлого года у них родилась дочь Таисия, а в августе 2018-го Телегин и Пелагея сыграли вторую свадьбу. Церемония прошла в кругу семьи на Мальдивах: на праздник не были приглашены даже самые близкие друзья, хоккеист и