«Счет не отображает картину игры». Форвард «Барыса» разобрал крупное поражение от СКА

«Когда ты забиваешь в первой же смене, ждешь, что и весь матч удастся, но после у нас немного подспустились шины, соперник перехватил инициативу и просто не простил за наши ошибки. Хотя весь первый период прошел на высоких скоростях, и моменты были то у них, то у нас. Во втором периоде получили пару удалений, которые соперник удачно реализовал. В целом, я думаю, что счет не отображает реально, как проходила игра, как мы старались не уступать серьезному сопернику, пытаясь отыграться. И все определилаи немного выбила из колеи пара ошибок. Сегодня СКА здорово сыграли в большинстве, реализовали оба шанса, и, думаю, это придало им дополнительные силы и уверенность. Не думаю, что это одна из главных причин, но и, конечно же, это нам не помогло», — приводит портал слова Найта.