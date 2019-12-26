Чемпион мира из «Барыса» нашел объяснение поражению 2:6 от СКА
Защитник «Барыса» Атте Охтамаа поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Защитник «Барыса» Атте Охтамаа поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В той игре Охтамаа открыл счет уже на 11-й секунде, но это не спасло его команду от итогового поражения — 2:6.
«Сложный матч и обидное поражение, обе команды создали много моментов, но у СКА получилось их лучше реализовать, ну и в обороне мы не сыграли надёжно. Во втором периоде плохо сыграли в меньшинстве, оба позволили сопернику реализовать, но даже несмотря на пропущенные шайбы, мы тоже создавали моменты и не сдавались, несмотря ни на что. Повторюсь, если бы мы лучше сыграли в защите, то матч мог бы сложиться иначе», — приводит слова защитника
|Андрей Скабелка
|Алексей Кудашов
|Хенрик Карлссон(Эдвард Паскуале)
|Алексей Мельничук
|00:11
|Атте Охтамаа(Дмитрий Шевченко)
|03:04
|Йори Лехтеря(Владимир Ткачев)
|03:43
|Артем Зуб(Наиль Якупов, Дмитрий Кагарлицкий)
|11:25
|Артем Зуб(Дмитрий Кагарлицкий, Наиль Якупов)
|12:13
|Алексей Маклюков(Джесси Блэкер, Роман Старченко)
|25:19
|Корбан Найт
|25:29
|Наиль Якупов(Андрей Кузьменко, Дмитрий Кагарлицкий)
|26:48
|Командный штраф
|28:31
|Василий Токранов(Лукас Бенгтссон, Владимир Ткачев)
|37:42
|Артем Зуб(Владимир Ткачев, Евгений Кетов)
|50:21
|Командный штраф
|60:00
|Дмитрий Кагарлицкий
|4
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)