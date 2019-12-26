Чемпион мира из «Барыса» нашел объяснение поражению 2:6 от СКА

«Сложный матч и обидное поражение, обе команды создали много моментов, но у СКА получилось их лучше реализовать, ну и в обороне мы не сыграли надёжно. Во втором периоде плохо сыграли в меньшинстве, оба позволили сопернику реализовать, но даже несмотря на пропущенные шайбы, мы тоже создавали моменты и не сдавались, несмотря ни на что. Повторюсь, если бы мы лучше сыграли в защите, то матч мог бы сложиться иначе», — приводит слова защитника пресс-служба КХЛ.