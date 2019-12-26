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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира из «Барыса» нашел объяснение поражению 2:6 от СКА

Защитник «Барыса» Атте Охтамаа поделился впечатлениями от проигранного домашнего матча с петербургским СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

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В той игре Охтамаа открыл счет уже на 11-й секунде, но это не спасло его команду от итогового поражения — 2:6.

«Сложный матч и обидное поражение, обе команды создали много моментов, но у СКА получилось их лучше реализовать, ну и в обороне мы не сыграли надёжно. Во втором периоде плохо сыграли в меньшинстве, оба позволили сопернику реализовать, но даже несмотря на пропущенные шайбы, мы тоже создавали моменты и не сдавались, несмотря ни на что. Повторюсь, если бы мы лучше сыграли в защите, то матч мог бы сложиться иначе», — приводит слова защитника пресс-служба КХЛ.

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Барыс
2:6
2:3, 0:3, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1825.12.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 6230 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаАлексей Кудашов
Вратари
Хенрик Карлссон(Эдвард Паскуале)Алексей Мельничук
1-й период
00:11Атте Охтамаа(Дмитрий Шевченко)
03:04Йори Лехтеря(Владимир Ткачев)
03:43Артем Зуб(Наиль Якупов, Дмитрий Кагарлицкий)
11:25Артем Зуб(Дмитрий Кагарлицкий, Наиль Якупов)
12:13Алексей Маклюков(Джесси Блэкер, Роман Старченко)
2-й период
25:19Корбан Найт
25:29Наиль Якупов(Андрей Кузьменко, Дмитрий Кагарлицкий)
26:48Командный штраф
28:31Василий Токранов(Лукас Бенгтссон, Владимир Ткачев)
37:42Артем Зуб(Владимир Ткачев, Евгений Кетов)
3-й период
50:21Командный штраф
Овертайм
60:00Дмитрий Кагарлицкий
Статистика
4Штрафное время4
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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